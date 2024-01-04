Galatasaray'da ayrılık! Afrika Kupası sonrası dönmeyeceğini bildirdi

4 Ocak 2024 12:00 - Güncelleme Tarihi: 4 Ocak 2024 12:01

Fildişi Sahili'nde düzenlenecek olan Afrika Kupası'nda Fas Milli Takım forması giyecek olan Hakim Ziyech, Galatasaray'a geri dönmeyi düşünmüyor.

Suudi Arabistan ve MLS ekiplerinin radarına giren Ziyech'in ayrılmak istediği öğrenildi.

Eski takımı Ajax'ın da nabız yokladığı Ziyech için devre arası karşılıklı fesih yapılması bekleniyor.

Menajerinden kendisine takım bulmasını isteyen Faslı yıldızın Afrika Kupası sonrası kararını vereceği öğrenildi.

Galatasaray, Chelsea'den kiraladığı Ziyech için bedelsiz satın alma opsiyonu eklemesine rağmen oyuncu tarafının kalmayı kesin olarak istemediği konuşuluyor.

HAKIM ZIYECH'İN KAP AÇIKLAMASI

Galatasaray, Hakim Ziyech'i bu şekilde KAP'a bildirmişti:

Profesyonel futbolcu Hakim Ziyech ve kulübü Chelsea Football Club Limited ile oyuncunun bedelsiz satın alma opsiyonlu bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Futbolcuya ise 2023-2024 sezonundan için net 3.587.500 Euro sezonluk ücret ödenecek olup transferinin gerçekleşmesi durumunda 2024-2025 sezonu için net 2.850.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir.

Ayrıca yapılan anlaşma gereği şarta bağlı uzama opsiyonunun gerçekleşmesi halinde futbolcuya 2025-2026 sezonu için net 2.850.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir.