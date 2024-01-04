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    Ahmet Çakar ifadeye çağrıldı, Mehmet Büyükekşi'nin adını verdi

    Spor yorumcusu Ahmet Çakar, sosyal medya hesabından ifadeye çağrıldığını söyledi. Çakar, geçtiğimiz günlerde TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile ilgili yaptığı açıklamalarla gündem olmuştu.

    Ahmet Çakar ifadeye çağrıldı, Mehmet Büyükekşi&#039;nin adını verdi
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Spor yorumcusu Ahmet Çakar, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin şikayeti sebebiyle ifade vermeye gideceğini söyledi.

    Sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan Çakar, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'nde ifade vereceğini kaydetti. 

    Çakar, paylaşımında "Bugün öğleden sonra Çağlayan adliyesine ifade vermeye gidiyorum. Mehmet Büyükekşi, kendisine “çifte bylock çu”dediğim için şikayet etmiş" ifadelerini kullandı. 

    AHMET ÇAKAR: MÜCADELEM DEVAM EDECEKTİR

    O ufak vizyonu ile Türk yargısını ve RTÜK'ü bir yıldırma aracı olarak kullandığını sanan, ağır beceriksizliği sayesinde ülkemizi Suudi Arabistan ile krize sokan, hakemin darbı sonrasında “yeteeeer”repliğiyle yeteneksiz komedyenler listesinde ilk sıraya yerleşen TFF sözde başkanı Büyükekşi ile mücadelem devam edecektir…Kamuoyuna saygılarımla duyurulur.

     

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Ahmet ÇakarTff
    Haberler > Spor > Ahmet Çakar ifadeye çağrıldı, Mehmet Büyükekşi'nin adını verdi
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