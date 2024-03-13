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Haberler > Spor > Galatasaray'da Muslera için karar vakti! Ailesi toplanıp Uruguay'a gitmişti! İşte gerçekler

Galatasaray'da Muslera için karar vakti! Ailesi toplanıp Uruguay'a gitmişti! İşte gerçekler

Düzenleyen: / Kaynak: -
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Galatasaray&#039;da Muslera için karar vakti! Ailesi toplanıp Uruguay&#039;a gitmişti! İşte gerçekler

Spor Haberleri  / -

13 yıldır Galatasaray formasını terleten Fernando Muslera'nın bu sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor. Geçtiğimiz günlerde ailesi Uruguay'a giden Muslera için karar vakti geldi çattı. Galatasaray'ın file bekçisine yaptığı teklifin detayları belli olurken, ailesinin de neden ülkesine döndüğü ortaya çıktı. İşte haberin detayları.

Galatasaray'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Fernando Muslera yeni sözleşme teklifine 'Bekleyin' cevabını vermiş ve ayrılık iddialarına neden olmuştu.
Uruguaylı kalecinin eşi ve çocukları da geçtiğimiz günlerde, Uruguay'a gitmişti. Fernando Muslera için karar vakti geldi çattı.

MASAYA OTURUYOR

Galatasaray ile Muslera, yeni sözleşme için bir kez daha görüşecek. Milliyet'in haberine göre; daha önce 'Bekleyin' diyen Muslera, yeni sözleşme teklifine sıcak bakıyor. 
Ülkesinde emekli olma planı yapan Muslera, milli arada masaya oturacak.

37 yaşındaki eldivenle yapılan son sözleşmede yıllık garanti ücreti 3 milyon 750 bin eurodan 2.5 milyon euroya indirilmişti. Tecrübeli eldivene, aradan 3 yıl geçmesine rağmen aynı rakam teklif edilecek.

Galatasaray'da Muslera için karar vakti! Ailesi toplanıp Uruguay'a gitmişti! İşte gerçekler - 1. Resim

AİLESİNİN URUGUAY'A GİTME NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan kalecinin ailesinin ülkelerine neden gittiği de ortaya çıktı. Nando’nun eşi Patricia Callero ile çocuklarının, ülkelerine gitmesinin eğitim kaynaklı olduğu belirlendi. Çocukların eğitim için yılın belli bir dönemini ülkelerinde geçirdikleri vurgulandı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: -
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