İsrail'in Gazze'deki vahşetine dikkat çekmek için İstanbul'da yüz binlerce vatandaşın katılımıyla büyük yürüyüş düzenleniyor. Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk ve Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Filistin'e destek için Galata Köprüsü'ndeki yürüyüşe katıldı.

İnsanlık İttifakı ve Milli İrade Platformu'nca, Filistin'deki katliamın durdurulması amacıyla 400'den fazla sivil toplum kuruluşunun iştirakiyle düzenlenen "Sinmiyoruz, susmuyoruz, Filistin'i unutmuyoruz" mitingi için sabah namazında camilerde bir araya gelen vatandaşlar, kortejlerle Galata Köprüsü'ne doğru yürüyüşe başladı. Galatasaray Kulübü de Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) öncülüğünde yapılan Filistin eylemine destek verdi.

"FİLİSTİN HALKININ YANIMDAYIZ"

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, "Türk halkı olarak her zaman Filistin halkı ile birlikteyiz. Onların acılarını paylaşıyoruz, hep yanındayız. Biz de kendi adımıza burada destek olmak istedik. Galatasaray taraftarları, tabii ki diğer takım taraftarları da burada. Çok anlamlı bir gün. Biz de burada desteğimizi, gönlümüzü, kalbimizi onlara verdiğimizi göstermek istedik" dedi.

Okan Buruk

"ZULMÜN SON BULMASI İÇİN BURADAYIZ"

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, "Galatasaray'ı temsilen buradayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, Bilal Erdoğan'ın açıklamasına dikkat çekmek için buradayız. Filistine'e yönelik bu zulmün son bulması için buradayız" ifadelerini kullandı.





