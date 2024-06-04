Galatasaray'dan KAP'a Erden Timur açıklaması!
Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Galatasaray'da, Erden Timur sabah saatlerinde düzenlediği basın toplantısında istifa ettiğini açıkladı. Galatasaray, Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur'un istifasını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Sarı kırmızılı kulüpten Erden Timur'un ayrılığıyla ilgili KAP'a yapılan açıklama şöyle: "Şirketimizin yönetim kurulu üyesi olan, Sayın Erden Timur Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. Yönetim kurulu üyeliğinden istifa ederek ayrılmıştır." Galatasaray sosyal medya hesabından ise Timur'un vedasıyla ilgili bir paylaşım yapıldı:
Düzenleyen: Ahmet Polat - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi