Galatasaray'dan transfer açıklaması! 'Başkanımız, taraftarımıza müjdeleyecek'

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Riva'da gerçekleştirilen Süper Lig fikstür çekiminin ardından transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Süper Lig’de yeni sezonun fikstür çekimi TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirildi.

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, fikstür çekiminin ardından transfer çalışmaları hakkında merak edilenleri cevapladı.

Gündemdeki isimlerle alakalı konuşan Öztürk, “Bildiğiniz gibi genel soru, transferler ne oldu deniyor. Galatasaray’ın 2 yıldır oturmuş bir yapısı var. Okan hocamız ve scout ekibinin verdiği liste çerçevesinde, Başkanımız Dursun Özbek ve görevlendirdiği ekibimiz çalışmaları sürdürüyor. Bu senenin bir önemli tarafı da 12 yabancı sınırlaması var. Bizim şu anda 17-18 yabancımız var. 1 transferimiz gerçekleştirdik, Batshuayi’yi aldık." ifadelerini kullandı.

METİN ÖZTÜRK: YAKIN ZAMANDA...

Taraftarlara çağrıda bulunan Öztürk, "Tahminim yakın zamanda 2-3 transferimizi de başkanımız, taraftarımıza müjdeleyecek. Önemli olan çok transfer yapmak değil, sezonun sonunu başarılı bitirip, şampiyon olmak. Biz bu sene hem Avrupa kupalarında hem ligde en iyi sonucu almak istiyoruz.” dedi.