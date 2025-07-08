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Galatasaray'ı ters köşe yapan transfer! Roma'nın teklifi planları altüst etti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Galatasaray&#039;ı ters köşe yapan transfer! Roma&#039;nın teklifi planları altüst etti
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kaleyi güvenilir bir isme emanet etmek isteyen ve ilk hedefini Mile Svilar olarak belirleyen sarı kırmızılılar adeta ters köşe oldu. İmza aşamasına geçilmesi beklenirken, Belçikalı ismin aldığı karar herkesi şoke etti.

Fernando Muslera'nın ayrılığının ardından Galatasaray, kaleyi güvenilir bir isme emanet etmek için harekete geçti. Sarı kırmızılıların transfer listesinde birçok isim yer alırken, ön plana çıkan ise Mile Svilar oldu.

Tuttosport, bu transfere dair son dakika gelişmesini duyurdu. Habere göre Belçikalı kaleci, Roma ile yola devam etme kararı aldı.

5 YILLIK YENİ SÖZLEŞME

25 yaşındaki kalecinin Roma ile yıllık 4 milyon euro kazanacağı 5 yıllık yeni sözleşmeye imza atacağı belirtildi. Kulübün bu anlaşmayı yakın zamanda resmen duyurması bekleniyor.

La Repubblica'nın daha önceki haberine göre, Galatasaray Mile Svilar’a yıllık 6 milyon euro net maaş teklif etti ancak Svilar, kariyerine Roma’da devam etmeyi tercih etti.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Roma formasıyla 51 maça çıkan Svilar, kalesinde 51 gol gördü.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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