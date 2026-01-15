G.Saray, Milan ile Youssouf Fofana için İtalya’da masada. Sarı kırmızılılar Milan’ın 40 milyon avro bonservis talebine 5 milyon kiralama artı 25 milyon zorunlu satın alma önerdi. 8 milyon talep eden Fransız isme de 6 milyon avro teklif edildi.

ALİ NACİ KÜÇÜK - Ara transfer döneminde kadrosuna öncelikli olarak orta saha takviyesi yapacak Galatasaray, Milan’da forma giyen Youssouf Fofana için masaya oturdu. Önceki gün İtalya’ya giden Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ve İdari Menajer Uğur Yıldız, Milan Kulübü ile transfer şartlarını görüştü. Sarı kırmızılı heyet aynı zamanda oyuncunun temsilcisi ile de Milano’da bir araya geldi. İtalyan ekibi, Fofana için Galatasaray’dan 40 milyon avro bonservis bedeli talep etti.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Galatasaraylı yıldızdan Fenerbahçe açıklaması: O sözlerle kendini savundu

PAKET TEKLİF YAPILDI

Sarı kırmızılı kulüp ise İtalyan ekibine 5 milyon avro kiralama bedeli artı sezon sonu için zorunlu satın alma opsiyonu olarak 25 milyon avro teklif etti. 27 yaşına giren Fransız oyuncu için 5+25 olmak üzere toplam 30 milyon avroluk bir paket sunuldu. Fofana ise Galatasaray’dan 8 milyon avro yıllık ücret isterken sarı kırmızılılar bu rakamı 5,5-6 milyon avro bandına çekmek için masada. Sonuç olarak Aslan, hem Milan’ın hem de oyuncunun yüksek gelen talebini aşağı çekmeye çalışıyor.

Youssouf Fofana

FOFANA’YA 41 MİLYON ÖDENDİ

Aslan’ın kadrosunda görmek istediği Fofana için şu ana kadar toplam 41 milyon avro bonservis bedeli ödendi. Milan, Monaco’dan aldığı Fransız yıldız için 26 milyon avro ödemişti.

ADEMOLA LOOKMAN TUZLU GELDİ

Fofana dışında orta saha alternatifleri olarak Pape Gueye, Onyedika, Ugarte gibi isimleri listesinde tutan Galatasaray, İtalya pazarında Ademola Lookman için nabız yokladı. Kulübü Atalanta Osimhen’in millî takımdan arkadaşı olan Nijeryalı isim için 40 milyon avro talep etti. Oyuncu ise sezon başı 9 milyon avro istedi. Sarı kırmızılılar ise bu rakamları astronomik buldu ve şimdilik geri adım attı.

Haberle İlgili Daha Fazlası