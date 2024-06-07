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Galatasaray'ın rotası eski yıldızına döndü! Geleceği hakkında açıklama yaptı

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Galatasaray&#039;ın rotası eski yıldızına döndü! Geleceği hakkında açıklama yaptı

Spor Haberleri

Galatasaray'ın transfer listesinde olduğu iddia edilen Mario Lemina'dan geleceğine dair açıklama geldi. Lemina daha önce sarı kırmızılı takımda forma giymişti ancak yaşadığı sakatlıklar sebebiyle Galatasaray ile yolları ayrılmıştı.

Bir dönem Galatasaray forması giyen Mario Lemina'nın adı yeniden sarı kırmızılılar ile anılıyor. Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton'da forma giyen yıldız orta saha oyuncusu Mario Lemina, geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

BURADA OYNAMAKTAN ÇOK MEMNUNUM

İyi bir sezon geçirdiklerini söyleyen Lemina, "İlginç bir sezon oldu. Gerçekten çok iyi başlamadık ve sonrasında daha iyi olmayı başardık. Bazı iyi dönemler geçirdik, bazı oyuncular çok gelişti, takım kimyası yerindeydi ve yaşadığımız tüm sakatlıklara rağmen hala gelişmeye ve daha iyi bir takım olmaya çalıştığımızı görmek gerçekten ilginçti. Başından sonuna kadar hep birlikteydik ve bu sezon Wolves'ta oynamaktan gerçekten çok memnunum ve umarım önümüzdeki yıl da böyle devam ederiz." dedi.

Galatasaray'ın rotası eski yıldızına döndü! Geleceği hakkında açıklama yaptı - 1. Resim

BİR SÜREDİR SAKATLANMADIM

Takımda bulunduğu süreden çok memnun olduğunu söyleyen Lemina, "Bu sezon gerçekten çok güzeldi. Gerçekten keyif aldım. İyi futbol oynadık, çok gol attık, iyi savunma yapmaya çalıştık ve başlangıçta pek çok kişi bize inanmasa da ligde iyi bir pozisyon elde edebileceğimizi biliyorduk ama bu yüzden gerçekten gurur duyuyoruz. Bir süredir buralardayım ve daha tecrübeli bir oyuncuyum, futbolumu daha iyi biliyorum ve kendimi nasıl yönetmem gerektiğini biliyorum. Bir süredir sakatlanmadım ve bundan gerçekten memnunum. Futbolumu, liderliğimi geliştirmeye devam ediyorum ve bu yıl bu harikaydı, herkes benden memnundu ve ben de herkesten memnundum. İyi olan da buydu." sözlerini sarf etti.

Geçtiğimiz sezon Wolverhampton formasıyla 39 resmi maça çıkan 30 yaşındaki Gabonlu orta saha oyuncusu, bu maçlarda 5 gol 1 asistlik performans gösterdi

Düzenleyen:  - Spor
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