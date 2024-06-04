Galatasaray'ın yıldızına astronomik maaş teklifi! Kazandığının 5 katını önerdiler

Galatasaray'ın yıldızı Abdülkerim Bardakçı, Suudi Arabistan ekiplerinin radarına girdi. Abdülkerim'i transfer etmek için yoğun çaba gösteren ekipler, Bardakçı'ya Galatasaray'da kazandığının 5 katı maaş önerdi.

Galatasaray'ın ve A Milli Takım'ın yıldızı Abdülkerim Bardakçı gösterdiği performansla transfer döneminin gözde oyuncularından birisi haline geldi. Bardakçı'ya Suudi Arabistan takımları yoğun ilgi gösteriyor.

KAZANDIĞININ 5 KATI TEKLİF EDİLDİ

Milliyet'in haberine göre Suudi Arabistan ekipleri, Abdülkerim Bardakçı için Galatasaray'a 15 milyon Euro'luk teklif sundu.

Haberde Suudilerin Abdülkerim Bardakçı'ya Galatasaray'dan kazandığı maaşın 5 katını (100 milyon lira) önerdiği belirtildi.

Milli stoperin ise EURO 2024'ü beklemeyi tercih ettiği vurgulandı.

BU SEZON PERFORMANSI

Abdülkerim Bardakçı, bu sezon Galatasaray formasıyla 44 resmi maça çıkarken, 7 kez ağları havalandırdı.