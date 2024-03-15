Galatasaray’da Mauro Icardi kararı! Sakatlık sonrası bir türlü tam iyileşme gösterememişti

Beşiktaş derbisinde yaşadığı sakatlık sonrası formasını bırakmayan bu yüzden de dinlenemeyen Mauro Icardi’den yüzleri güldüren haberler geliyor. Form tutmaya başlayan Icardi, Okan Buruk’un elini rahatlatacak.

Kiralık olarak Galatasaray forması giydiği geçen sezon, taraftarın sevgilisi haline gelen Mauro Icardi, yaz transfer döneminde 10 milyon Euro karşılığında, Paris Saint Germain’den Galatasaray’a transfer olmuştu.

Ancak Arjantinli’nin Beşiktaş maçında, Ghezzal ile girdiği pozisyon sonrası yaşadığı sakatlık her şeyi alt üst etmişti. Sakatlık sürecinde de formasını bırakmayan Icardi, yoğun fikstürde dinlenemedi.

İĞNE OLMAYI BIRAKTI

Galatasaray’ın Avrupa vedası ve fikstürün hafiflemesi sonrasında Icardi’nin performansı her geçen dün artıyor. İğne olmayı da bırak golcünün, önümüzdeki maçlarda tamamen hazır olması için özel olarak antrenmanlara başlayacağı öğrenildi.

Ayrıca teknik direktör Okan Buruk’un, Icardi ile özel olarak ilgilendiği, yüklemeler yaptığı da gelen bilgiler arasında.