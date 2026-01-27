Trendyol Süper Lig’de sezona iyi bir başlangıç yapan Gaziantep FK, son haftalarda düşüşe geçti. Kırmızı-siyahlı ekip, Burak Yılmaz yönetiminde son 6 maçta galibiyet yüzü göremezken, bu süreçte yalnızca 3 puan toplayabildi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, son 6 haftada taraftarına galibiyet sevinci yaşatamadı.

Teknik direktör Burak Yılmaz'ın takımın başına gelmesiyle iyi bir çıkış yakalayan Güneydoğu temsilcisi, son haftalarda galibiyete uzanmakta zorlanıyor.

Gaziantep FK, ligde 6 maçtır kazanamıyor

SADECE 3 PUAN TOPLADILAR

Ligin 19. haftasını 25 puanla 8. sırada tamamlayan Gaziantep ekibi, 6 haftadır 3 puan alamıyor. Son galibiyetine ligin 13. haftasında 3-0'lık skorla deplasmanda Zecorner Kayserispor karşısında ulaşan kırmızı-siyahlılar, devam eden haftalarda sırasıyla Eyüpspor, Beşiktaş, Göztepe, Rams Başakşehir, Galatasaray ve TÜMOSAN Konyaspor maçlarından sadece 3 puan toplayabildi.

Gaziantep FK, ligin 20. haftasında deplasmanda 1 Şubat Pazar günü Gençlerbirliği'ne konuk olacak.,

