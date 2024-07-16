Gedson Fernandes yeni sezonda iddialı! "Artık savaş vakti"

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı, savaşçı bir oyuncu olacağını ve takımda kalmak istediğini söyledi.

MURAD TAMER'İN HABERİ - Beşiktaş’ta geçen sezon beklentilerin altında kalan isimlerden biri de Gedson Fernandes’ti. Portekizli yıldız Slovenya kampında yaptığı açıklamada gelecek sezon için hedeflerini anlattı.

Süper Kupa’yı kazanmak, Avrupa Ligi’ne katılmak ve şampiyon olmak istediklerini söyleyen 25 yaşındaki oyuncu, “Önümüzdeki sezon daha çok savaşan bir Gedson olacak. Sahada yüzde yüzünü veren bir Gedson izlettireceğim” sözlerini kullandı.

ASLAN'A BİLENİYOR

Transfer konusuna da değinen Gedson Fernandes, “Beşiktaş’ta mutluyum. Tamamen takıma odaklanmış durumdayım. Transferimle ilgili konuşmanın bir anlamı yok şu an. Beşiktaş’ın oyuncusuyum ve Beşiktaş’ta kalmak istiyorum” diye konuştu. Galatasaray’la oynanacak Süper Kupa maçı için şimdiden sabırsız olduğunu da belirten Gedson, “Kupayı almak için her şeyi yapacağız. Bu sezon taraftarımız sahada pes etmeyen ve savaşan oyuncular görecek” dedi.