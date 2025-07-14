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Genç futbolcu kampa öyle bir şey getirdi ki! Takım arkadaşları telefona sarıldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Genç futbolcu kampa öyle bir şey getirdi ki! Takım arkadaşları telefona sarıldı
Futbol, Sporting Lizbon, Bilgisayar, Futbol Kulübü, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sporting Lizbon'un sezon öncesi kampına katılan genç futbolcu Eduardo Quaresma, yanında büyük bir bilgisayar kasası getirdi. Takım arkadaşları, genç oyuncunun o anlarını kayda almak için birbiriyle yarışırken, eğlenceli kareler sosyal medyada gündem oldu.

Portekiz ekibi Sporting Lizbon, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Takımın Algarve'deki kampında ise eğlenceli anlar yaşandı.

KAMPA BİLGİSAYAR KASASIYLA GELDİ

Takımın otele varışı sırasında yaşanan ilginç an, sosyal medyada çokça paylaşıldı. Video oyunlarına olan tutkusu bilinen genç stoper Eduardo Quaresma, elinde masaüstü bilgisayar kasasıyla otele giriş yaptı.

Bu görüntü, takım arkadaşları arasında kahkahalara neden olurken, neşeli anlar sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

Bazı oyuncular, esprili bir şekilde Quaresma'ya takılarak "Sezon kampına mı geliyorsun yoksa e-spor turnuvasına mı?" ifadelerini kullandı.

Genç futbolcu kampa öyle bir şey getirdi ki! Takım arkadaşları telefona sarıldı - 1. Resim

KULÜPTEN ESPRİLİ PAYLAŞIM

Öte yandan Sporting kulübü de bu eğlenceli anı kaçırmadı. Kulübün sosyal medya hesaplarından Quaresma'nın fotoğrafını çeken Ricardo Esgaio, Gonçalo Inacio ve St. Juste’nin bulunduğu kare paylaşıldı.

Genç futbolcu kampa öyle bir şey getirdi ki! Takım arkadaşları telefona sarıldı - 2. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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