Gençlerbirliği evinde kritik Kocaelispor maçını tek golle kazandı
Süper Lig’in 31. haftasında Gençlerbirliği, Eryaman Stadyumu’nda Kocaelispor’u 1-0 mağlup ederek 10 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Başkent ekibine üç puanı getiren gol, 34. dakikada penaltıdan Metehan Mimaroğlu’ndan geldi. Bu sonuçla teknik direktör Volkan Demirel, ikinci dönemindeki ilk Süper Lig galibiyetini alırken Gençlerbirliği puanını 28’e yükseltti.
Öte yandan teknik direktör Volkan Demirel, Gençlerbirliği'ndeki ikinci döneminde ilk Süper Lig galibiyetini aldı. Bu galibiyet sonrası Gençlerbirliği, puanını 28'e yükseltti. Kocaelispor, 36 puanda kaldı. Süper Lig'in bir sonraki maçında Gençlerbirliği, Fatih Karagümrük deplasmanına gidecek. Kocaelispor, Kasımpaşa'ya konuk olacak.
Stat: Eryaman
Hakemler: Mehmet Türkmen, Ceyhun Sesigüzel, Murat Şener
Gençlerbirliği: R.Velho, Fıratcan Üzüm, D. Goutas, Thalisson, Abdurrahim Dursun, O. Diabate, Samed Onur (T. Dele-Bashiru dk. 75), A. Traore, F. Tongya (Oğulcan Ülgün dk. 68), Metehan Mimaroğlu (Cihan Çanak dk. 86), S. Koita (D. Churlinov dk. 68)
Teknik Direktör: Volkan Demirel
Kocaelispor: Serhat Öztaşdelen, Ahmet Oğuz, A. Dijksteel, H. Smolcic, M, Haidara, K. Linetty (M. Sissoho dk. 46), H. Keita, R. Rivas (Serdar Dursun dk. 46), Tayfur Bingöl (D. Churlinov dk. 62), J. Nonge (Ahmet Sagat dk. 90), D. Agyei (Furkan Gedik dk. 75)
Teknik Direktör: Selçuk İnan
Gol: Metehan Mimaroğlu (dk. 34 pen.) (Gençlerbirliği)
Sarı Kartlar: K. Linetty, (Kocaelispor) O. Diabate (Gençlerbirliği)