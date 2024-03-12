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Haberler > Spor > 'Gerçek' Ronaldo, futbolun yükselen yıldızlarını değerlendirdi! 'Yeni Galacticos'u ortaya çıkaracak'

'Gerçek' Ronaldo, futbolun yükselen yıldızlarını değerlendirdi! 'Yeni Galacticos'u ortaya çıkaracak'

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
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Ronaldo Nazario, Mbappe, Haaland, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldo Nazario, futbolun yükselen değerleri Mbappe, Bellingham ve Haaland hakkında konuştu. Efsane sambacı, bu futbolcuların Real Madrid'de oynaması halinde yeni Galacticos'un kurulacağını öne sürdü.

'Gerçek' Ronaldo olarak bilinen Brezilyalı futbol efsanesi Ronaldo Nazario, futbolun yükselen yıldızları Mbappe, Bellingham ve Haaland hakkında konuştu.

ZİDANE'A BENZİYOR

İngiltere'de katıldığı bir organizasyonda konuşan sambacı, Real Madrid'in yıldızı Bellingham'ın tarz olarak eski takım arkadaşı Fransız Zinedine Zidane'a benzediğini söyledi.

'Gerçek' Ronaldo, futbolun yükselen yıldızlarını değerlendirdi! 'Yeni Galacticos'u ortaya çıkaracak' - 1. Resim

Ronaldo, "Kalitesiyle bana Zinedine Zidane'ı anımsatıyor. Onun oyun tarzını seviyorum. Sürekli ilerliyor. Santiago Bernabeu'da birkaç maçını izledim kalitesine çok şaşırdım. Ceza sahasına girme hızından her zaman gol atmayı istediğini görebiliyorsunuz." dedi.

REAL MADRİD EN İYİ SEÇENEK

Ronaldo, Real Madrid'e transferi yılan hikayesine dönen Kylian Mbappe için, "Ayrıntılı konuşmak için resmi açıklamayı beklememiz gerekiyor. Neyin doğru olduğunu bilmiyorum ama PSG'deki durumuyla ilgili birçok söylenti var. Herkes Kylian Mbappe'nin Madrid'de oynaması için heyecanlı. İnanılmaz bir oyuncu. Bence Real Madrid onun için en iyi seçenek. Real Madrid'e giderse Ballon d'Or'u kazanacak. Real Madrid'in her alanda onu destekleyecek kararlar alacağına eminim." ifadelerini kullandı.

'Gerçek' Ronaldo, futbolun yükselen yıldızlarını değerlendirdi! 'Yeni Galacticos'u ortaya çıkaracak' - 2. Resim

YENİ GALACTİCOS OLUR

Erling Haaland'ın Real Madrid'e olası transferini de değerlendiren Ronaldo, bu durumun yeni bir Galacticos takımını ortaya çıkartacağını söyledi. Ronaldo şunları söyledi, "Real Madrid'in politikası dünyanın en iyi oyuncularına sahip olmaktır. Haaland dünyanın en iyilerinden biri ve herkes onu istiyor. Manchester City'de harika işler yapıyor ve orada mutlu olduğuna eminim.

'Gerçek' Ronaldo, futbolun yükselen yıldızlarını değerlendirdi! 'Yeni Galacticos'u ortaya çıkaracak' - 3. Resim

Umarım bir gün bu oyuncuların hepsini (Haaland, Mbappe, Bellingham) aynı takımda görebiliriz. Eğer bu gerçekleşirse çılgınlık olur. Bana yeniden Galacticos'u hatırlatır. Zor olabilir ama Carlo Ancelotti'nin sorun yaşayacağını sanmıyorum."

 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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