İhlas Haber Ajansı
German Onugkha'ya tepki: Kimse Kayserispor’dan büyük değil
Kayserispor'da Rus santrfor German Onugkha, kadro dışı bırakılması kararına tepki gösterdi.
Özetle
Kaydet
Spor 50 dk önce
Süper Lig'de 15 puanla düşme potasında yer alan Kayserispor'da, kadroya alınmayan German Onugkha ile kulüp arasındaki ipler kopma noktasına geldi.
- Rus golcü German Onugkha, Kocaelispor'a 2-1 kaybedilen maçta kadroya alınmadı.
- 30 yaşındaki golcü, sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesaplarını takipten çıktı.
- Kayserispor taraftarları, Onugkha'nın bu hamlesine sosyal medyada tepki gösterdi.
Trendyol Süper Lig'de geride kalan 21 hafta topladığı 15 puanla düşme potasında yer alan Kayserispor'da German Onugkha krizi yaşanıyor.
Kocaelispor'a 2-1 kaybedilen maçta kadroya alınmayan Rus golcü ile sarı-kırmızılı kulüp arasındaki ipler kopma noktasına geldi. 30 yaşındaki golcü, kulüp sosyal medya hesaplarını takipten çıktı.
Kayserispor taraftarları, Onugkha’nın bu hamlesine tepki göstererek, sosyal medyada "Kimse Kayserispor’dan büyük değildir" şeklinde mesajlar yayınladılar.
ÖNERİLEN HABERLER
SPOR
Süper Lig transfer raporu! 16 kulüpten 91 takviye: Tek takımdan 13 imza birden
Bizi Takip Edin
YORUMLAR