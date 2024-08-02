Giovanni van Bronckhorst'un sandalye şakası Muslera ve Okan Buruk'a kahkaha attırdı

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Süper Kupa öncesi düzenlenen ortak basın toplantısı öncesi Fernando Muslera'ya espri yaparak salondakilerin dikkatini çekti.

Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş, Süper Kupa maçında kozlarını paylaşacak.

İki takımın teknik direktörleri ve futbolcuları, dev maç öncesi Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında soruları cevapladı.

Dostluk havasında geçen toplantı sonrası esprili anlar da yaşandı.

Galatasaray’dan teknik direktör Okan Buruk ve kaptan Fernando Muslera, Beşiktaş’tan ise teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ve kaptan Necip Uysal, Süper Kupa maçı için basının karşısına çıktı.

VAN BRONCKHORST'TAN MUSLERA'YA BOY ŞAKASI

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera'ya boy şakası yaparak "Sen sandalyenin üzerinde dur..." şeklinde takıldı.

İkili arasında geçen diyalog sonrası salonda gülüşmeler yaşandı.

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