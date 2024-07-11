Göztepe'den İspanya Ligi'ne transfer! İzmir ekibi resmen açıkladı

Son 2 sezondur İzmir ekibi Göztepe forması giyen Kenneth Obinna Mamah, İspanya 2'nci Lig ekibi CD Castellon'a transfer oldu. Göztepe, transferi resmen açıkladı.

Göztepe, Nijeryalı kanat oyuncusu Kenneth Obinna Mamah ile yollarını ayırdı. Son 2 sezondur sarı-kırmızılı formayı giyen 26 yaşındaki futbolcu İspanya'nın yolunu tuttu. Mamah, İspanya 2'nci Lig ekibi CD Castellon'le sözleşme imzaladı.

'KESİN TRANSFERİ KONUSUNDA ANLAŞMA SAĞLANMIŞTIR'

Kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Kenneth Obinna Mamah'ın İspanya ekiplerinden CD Castellon takımına kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Kenneth Obinna Mamah'a teşekkür ediyor, devam eden futbol kariyerinde başarılar diliyoruz" denildi.

Göztepe'ye 2022-23 sezonu başında İtalya Seri C takımı Varese'den gelen Mamah, İzmir temsilcisinde toplam 57 resmi müsabakaya çıkıp 10 gol attı.