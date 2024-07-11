Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Göztepe'den İspanya Ligi'ne transfer! İzmir ekibi resmen açıkladı

Göztepe'den İspanya Ligi'ne transfer! İzmir ekibi resmen açıkladı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Göztepe&#039;den İspanya Ligi&#039;ne transfer! İzmir ekibi resmen açıkladı

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Son 2 sezondur İzmir ekibi Göztepe forması giyen Kenneth Obinna Mamah, İspanya 2'nci Lig ekibi CD Castellon'a transfer oldu. Göztepe, transferi resmen açıkladı.

Göztepe, Nijeryalı kanat oyuncusu Kenneth Obinna Mamah ile yollarını ayırdı. Son 2 sezondur sarı-kırmızılı formayı giyen 26 yaşındaki futbolcu İspanya'nın yolunu tuttu. Mamah, İspanya 2'nci Lig ekibi CD Castellon'le sözleşme imzaladı.

'KESİN TRANSFERİ KONUSUNDA ANLAŞMA SAĞLANMIŞTIR'

Kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Kenneth Obinna Mamah'ın İspanya ekiplerinden CD Castellon takımına kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Kenneth Obinna Mamah'a teşekkür ediyor, devam eden futbol kariyerinde başarılar diliyoruz" denildi.

Göztepe'ye 2022-23 sezonu başında İtalya Seri C takımı Varese'den gelen Mamah, İzmir temsilcisinde toplam 57 resmi müsabakaya çıkıp 10 gol attı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Samsun'da hırsızlık yaptığı için yakalanan serbest bırakıldıktan 6 gün sonra tutuklandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu kararını verdi! Dünya devlerine kötü haber... 'Mourinho anlaşmayı mahvetti' - SporFenerbahçe Ferdi Kadıoğlu kararını verdi! Dünya devlerine kötü haber... 'Mourinho anlaşmayı mahvetti'Rafa Silva'dan Portekiz açıklaması! 'Oynamama kararı bana bağlı' - SporRafa Silva'dan Portekiz açıklaması! 'Oynamama kararı bana bağlı'Galatasaray'dan transfer açıklaması! 'Başkanımız, taraftarımıza müjdeleyecek' - Spor'Başkanımız, taraftarımıza müjdeleyecek'Dev transfer tamamlanıyor! Ciro Immobile'nin Beşiktaş'a maliyeti belli oldu - SporCiro Immobile'nin Beşiktaş'a maliyeti belli olduServet Yardımcı, TFF başkan adaylığından çekildi! Sürpriz gelişmenin nedeni açıklandı - SporServet Yardımcı, TFF başkan adaylığından çekildiFenerbahçe'nin transferine İtalyan bombası! Sarı-lacivertlilere kötü haber... - SporFenerbahçe'nin transferine İtalyan bombası!
Sonraki Haber Yükleniyor...