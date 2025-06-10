Guti'den yıldız isme şaşırtan tavsiye: Galatasaray'a gitme

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Guti Hernandez, adı Galatasaray'la anılan yıldız futbolcuya verdiği 'olumsuz' tavsiye ile gündem oldu.

2010 yılında Beşiktaş'a imza atan ve bir sezon siyah beyazlı formayı giyen, 2013 yılında ise antrenörlük kariyerine başlayan Guti Hernandez, Galatasaray'la adı anılan bir futbolcu ile ilgili kendisine yöneltilen soruya cevap verdi.

Guti'ye, İspanya'da katıldığı bir programda 33 yaşındaki Marc-Andre ter Stegen'in adının Galatasaray'la anıldığı hatırlatıldı ve "Ter Stegen'e Galatasaray'a gitmesini önerir misin?" sorusu soruldu.

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"HAYIR, ÇÜNKÜ..."

Soruya cevap veren Guti, "Hayır, çünkü orası benim takımım değil" dedi. Guti'nin bu cevabı özellikle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen Marc-Andre ter Stegen'in kulübü Barcelona ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.