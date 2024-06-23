Hakan Çalhanoğlu, Cenk Tosun, ve İsmail Yüksek turnuvayı değerlendirdi! Arda Güler'in neden oynamadığını açıkladı

A Milli Takım'ın yıldızları Hakan Çalhanoğlu, Cenk Tosun, ve İsmail Yüksek açıklamalar yaptı. Turnuvayı değerlendiren milliler, Çekya maçı hakkında konuştu.

A Milli Takım'ın bugünkü akşam antrenmanı öncesinde Hakan Çalhanoğlu, Cenk Tosun, ve İsmail Yüksek soruları cevapladı. EURO 2024'te dün oynanan Portekiz maçına ilişkin Hakan Çalhanoğlu, "Dünkü maçtan sonra her şey daha zor oluyor. Gruptan çıkma hedefimiz vardı, hala şansımız var. Dün istediğimiz sonucu alamadık. Çekya ile bir maçımız var. Takım buna inanıyor, biz de buna inanıyoruz. Maçta istemediğimiz şeyler oldu. Futbolda olan şeyler. Futbolda hem kazanıyorsun hem de kaybediyorsun. Maçın ardından karşılaşmayı konuştuk. Önümüze bakacağız. Çekya maçına odaklanıp inşallah gruptan çıkacağız." dedi.

"BU ELEŞTİRİLER HER ZAMAN OLACAK"

Takıma ve kendisine gelen eleştirilerle ilgili soruya Hakan Çalhanoğlu şu cevabı verdi, "Eleştiriler futbolda olan şeyler. Göz önünde olduğun için böyle oluyor. Performansımdan memnunum. Hocanın istediklerini karşılamaya çalışıyorum. Konu aslında ben değilim, milli takım. Çaba gösteriyoruz, en çok eleştiriyi ben alıyorum. Ben hiç dinlemiyorum. Dinlemiş olsaydım buralara gelmezdim ve bu kariyeri yapamazdım. Hocamız benimle konuşurken diğer taraftarn Inter analiz yapıyor. Ben her zaman takım arkadaşlarımın iyi olmasını istiyorum. Hocamızın kararı oynayıp oyanmayacağım. Bu eleştiriler her zaman olacak. Özellikle Türkiye'den en çok eleştiri geliyor. İtalya ve Almanya'da bunu yaşamadım. Neden böyle bilmiyorum."

"BEN DİYE BİR ŞEY YOK, BİZ VARIZ"

Hakan Çalhanoğlu, EURO 2024 ve Portekiz maçına ilişkin ayrıca, "Biz genel anlamda ülke olarak duygusalız. Portekiz güçlü bir takım. Kaliteli oyunculara sahipler. Turnuvaya baktığınızda İspanya ve Almanya favori. Portekiz'i yenebilirdik. 1-0 ya da 2-0 geride olduğumuzda hemen düşüyoruz ve konsantrasyon kaybı oluyor. Bunu geliştirmemiz gerekiyor. Samet ve Altay'ın olayı oldu. Saha içinde konuşuyoruz ama bazen gürültüden duyulmuyor. İkisi de bu takım için çaba gösteriyor. Burada ben diye bir şey yok, biz varız. Berabere kazanırız ve beraber kaybederiz. Yolumuza devam ediyoruz. Zor bir maç olacak. Hazırlık maçında yendik. Biz inanıyoruz ve inşallah bu yoldan devam edeceğiz. Kazanınca her şey daha kolay. Hocanın aklında bir stratejisi vardır. Bunu ben söyleyemem. Çekya mücadele eden ve diri bir takım. Ben oyuncu olarak çok fazla bir şey söyleyemem." açıklamasında bulundu.

"KASIĞINDA BİR SAKATLIK VARDI"

Arda Güler'in Portekiz maçına oyuna sonradan dahil olmasıyla ilgili Hakan Çalhanoğlu, "Arda bizim için çok değerli. Her oyuncu değerli. Arda'nın sakatlığını bilmiyorsunuz. Bu konuda hocayı korumam lazım. Antrenman öncesinde bir sakatlık yaşadı. Son 20 dakika için hazırlandı ve bu yüzden ilk 11'de oynamadı. Arda bunu dışarıya yansıtmadı. Bazı şeyleri dışarıya yansıtmak bize yakışmıyor. Arda'nın sonradan oyuna girmesinin sebebi oydu. Kasığında bir sakatlığı vardı." dedi.

"ORTAK BİR DEĞER İÇİN BURADAYIZ"

Cenk Tosun, Portekiz maçının ardından eski takım arkadaşı Pepe'yle arasında geçen diyalogla ve turnuvayla ilgili, "Pepe ile maçtan sonra sohbetimiz oldu. Pepe gerçekten çok sevdiğim ve saygı duyduğum bir kişilik. 41 yaşında olmasına rağmen sahanın en iyilerinden biriydi. Maçla ilgili konuşmadık. Mental ve fiziksel olarak iyi durumda olduğumu düşünüyorum. Hazırım. Daha deneyimli futbolcular arasında görülüyorum burada. Üzgünüm. Bir hocamız var kararları veren. Ona saygı duymak zorundayız. Ortak bir değer için buradayız. Biz kazanınca siz de kazanacaksınız. Oynamaya hazırım, oynamak istiyorum." ifadelerini kullandı.

"HAZIR OLDUĞUMU DÜŞÜNÜYORUM"

EURO 2024'te süre almak istediğini ve hazır olduğunu belirten Cenk Tosun, "Hocamızın benimle ilgili olan düşüncelerini biliyorum. Sadece ben değil, oynamayan futbolcu mutsuz olur. Ben de oynamak, takımıma yardım etmek ve ülkeme bir şeyler kazandırmak istiyorum. Hocanın benimle ilgili düşüncelerini bildiğim için bir görüşme talebim olmadı. Oyuna girmeyi istiyordum. Oyuna girmeyi bekliyordum. Hocamız var, patronumuz o. Böyle bir karar aldı ve saygı duymamız gerekiyor. Burada çok güzel bir arkadaşlık var. 13 senedir milli takımda oynuyorum. Birçok oyuncuyla oynadım, çok fazla hocayla çalıştım. Burada olmaktan dolayı çok gurur duyuyorum. 33 yaşındayım. Hala iyi ve hazır olduğumu düşünüyorum. Hocamıza asla saygısızlık etmem. Kararı neyse o." dedi.

"İKİNCİ TURA YÜKSELMEK İSTİYORUZ"

Çekya maçına ilişkin Cenk Tosun, "İlk iki maçta muazzam bir atmosfer vardı. Bizi destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Bu birlik ve beraberliği korumamız lazım. Turnuvalar çok sık gelen şeyler değil. Birleştirici gücü var. Gürcistan maçında çok güzel bir galibiyet aldık. Bu maçı bir kenara bırakıp üçüncü karşılaşmaya odaklanalım. Pozisyonumuz hala iyi grupta, bu gruptan çıkmak hedefimiz. Övünecek durumda değiliz ama futbolda böyle şeyler var. Kötü bir geçirdik, iyi oynadığımız bir maç değildi. Çekya maçının hazırlıklarına çoktan başladık. O maçta neyimiz var neyimiz yok ortaya koyup inşallah ikinci tura yükselmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"ŞANSIMIZ DEVAM EDİYOR"

İsmail Yüksek ise turnuvaya sakatlığına ilişkin şunları söyledi, "Zor bir sakatlık atlattım. 60 gündür sahaya adımımı atmıyordum. Hocamızla konuştuğumuzda beni sahaya atmak istediğini söyledi. Son kararı verecek hocamız. Gruptan çıkma şansımız devam ediyor. Bunu da Çekya maçında göreceksiniz sahada göstereceğimiz mücadeleden dolayı. Hırvatistan maçına nasıl hazırlandıysam Çekya maçına da öyle hazırlanacağım. O gün oynamazsam da kim oynarsa aynı mücadeleyi gösterecektir diye düşünüyorum. Sakatlandığımda turnuvayı kaçırabileceğimi düşündüm. Çok şükür buradayım. Aileme, Fenerbahçe'ye ve doktorlarımıza teşekkür ediyorum. Kendimi iyi hissediyorum. Umarım bu şekilde devam eder."