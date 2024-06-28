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Hakan Çalhanoğlu'nun golü adaylar arasında! En iyi gol oylanıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Hakan Çalhanoğlu&#039;nun golü adaylar arasında! En iyi gol oylanıyor
Hakan Çalhanoğlu, Euro 2024, Uefa, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun Çekya ağlarına gönderdiği gol, "Üçüncü grup maçlarının en iyi golü" için oylanacak. Oylama, UEFA'nın internet sitesinde yapılıyor.

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) "Üçüncü grup maçlarının en iyi golü" için oylanacak. UEFA'nın internet sitesinde başlatılan oylamada, ay-yıldızlıların 2-1 kazandığı Çekya mücadelesinde rakip fileleri havalandıran Hakan Çalhanoğlu, "Üçüncü grup maçlarının en iyi golü" kategorisinde aday gösterildi.

DİĞER ADAYLAR

Arnavutluk'u 1-0 yenen İspanya'nın golünü atan Ferran Torres, Avusturya'ya 3-2 kaybeden Hollanda'nın ikinci golünü kaydeden Memphis Depay ve Hırvatistan ile 1-1 berabere kalan İtalya adına fileleri havalandıran Mattia Zaccagni de adaylar arasında yer aldı. Grup aşamasındaki ilk maçlarda milli futbolcu Mert Müldür, ikinci müsabakalarda ise İsviçreli Xherdan Shaqiri, en iyi gol kategorisinde ödüle layık görülmüştü.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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