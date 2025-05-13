Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Herkes için tenis! Türkiye yakında kortlara damga vurmaya hazırlanıyor

Herkes için tenis! Türkiye yakında kortlara damga vurmaya hazırlanıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Herkes için tenis! Türkiye yakında kortlara damga vurmaya hazırlanıyor
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Federasyon Başkanı Şafak Müderrisgil, ülkemizde tenis kültürünün yaygınlaşmasına dikkati çekti ve Türkiye’nin teniste dünyanın yükselen yıldızı olduğunu söyledi

MURAD TAMER - Antalya'da düzenlenen BNP Paribas Tekerlekli Sandalye Dünya Takım Kupası'nda Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil önemli açıklamalarda bulundu.

KÜLTÜR OLUŞUYOR

Tenisin Türkiye'deki geleceğinin heyecan verici olduğunu belirten Müderrisgil, "Dünya çapında önemli organizasyonlara ev sahipliği yapıyoruz. Bunlar Türk tenisinin uluslararası görünürlüğünü artırıyor. Sporcularımız WTA, ATP ve Grand Slam seviyelerinde mücadele ederken, arkamızda sağlam bir tenis kültürü ve sistematiği inşa ediyoruz" sözlerini kullandı.

HAYDİ TENİSE

Türkiye'nin sadece altyapısıyla, ev sahipliği yaptığı organizasyonlarla değil, dünya sıralamasında üst seviyelerde yer alan oyuncularıyla tenisin yükselen yıldızı olduğunu söyleyen Şafak Müderrisgil, "Tenis, Türkiye’de son yıllarda büyük bir ivme kazandı. Hem lisanslı sporcu sayımızdaki artış hem de uluslararası başarılarımız, tenisin sadece büyük şehirlerle sınırlı olmadığını gösteriyor. Federasyonumuzun ‘Haydi Tenise’ ve ‘Tenis Elçileri’ projeleri bu amaca hizmet ediyor" sözlerini kullandı.   

ENGELLENEMEZ YÜKSELİŞ

Tekerlekli sandalye tenisinde büyük başarılar elde edildiğini söyleyen Şafak Müderrisgil, “Türkiye’nin nüfusunun yüzde 15’inin engellilerden oluştuğunu düşünürsek bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. ‘Tekerlekli sandalye tenisi eşittir tenis’ sloganını benimsiyoruz çünkü bu branşta yetenek, mücadele ve azim en üst düzeyde yaşanıyor” diye konuştu.

EKONOMİYE GÜÇ KATIYOR

2024 yılında Türkiye’de gerçekleşen ulusal ve uluslararası tenis turnuvaları sayesinde ülkemize 14 milyon 872 bin avro direkt döviz girişi olduğunu, 40 milyon avronun da dolaylı etki ettiğini belirten Şafak Müderrisgil, "Türkiye tenis turizmi açısından önemli bir destinasyon hâline gelmiştir" dedi. 

SÖZ SAHİBİ OLACAĞIZ
GELECEK AYDINLIK

∂ Son yıllarda Türk tenisçilerin başarılarındaki artışa dikkati çeken Müderrisgil, “A Millî Kadın Takımımızın Dünya Grubu Play Off’larına yükselmesi ülkemizin dünya tenisinde söz sahibi olabileceğine yönelik çok önemli bir dönüm noktasıdır.  Hedefimiz, dünya sıralamasında daha fazla Türk tenisçiyi görmek ve ülkemizi tenis dünyasında kalıcı bir aktör hâline getirmek” dedi. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Bu transferin XHAKA’sı yok! Fenerbahçe, İsviçreli ön liberoyu almak için kolları sıvadıABD baskıyı artırdı, İsrail köşeye sıkıştı! Kriz büyüyor, Netanyahu dertli
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bu transferin XHAKA’sı yok! Fenerbahçe, İsviçreli ön liberoyu almak için kolları sıvadı - SporAslan'ın istediği golcü için Morinho devredeTartışmasız golcü yolda! Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı taraftarları heyecanlandırdı - SporSerdal Adalı Beşiktaş taraftarlarını heyecanlandırdıTarih yazmak için geldim! Mario Lemina Galatasaray’a neden geri döndüğünü anlattı - SporLemina Galatasaray’a neden geri döndüğünü anlattıTrabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan iddialı konuştu: O kupayı alacağız - SporTrabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan iddialı konuştuAvrupa'nın dev finallerini yönetecek hakemler açıklandı: PSG-Inter maçında Istvan Kovacs düdük çalacak - SporPSG-Inter maçı hakemi açıklandıChelsea - Real Betis finalinde Halil Umut Meler'e görev! UEFA final hakemlerini açıkladı - SporUEFA final hakemlerini açıkladı: Halil Umut Meler'e görev!
Sonraki Haber Yükleniyor...