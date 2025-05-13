Herkes için tenis! Türkiye yakında kortlara damga vurmaya hazırlanıyor

Federasyon Başkanı Şafak Müderrisgil, ülkemizde tenis kültürünün yaygınlaşmasına dikkati çekti ve Türkiye’nin teniste dünyanın yükselen yıldızı olduğunu söyledi

MURAD TAMER - Antalya'da düzenlenen BNP Paribas Tekerlekli Sandalye Dünya Takım Kupası'nda Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil önemli açıklamalarda bulundu.

KÜLTÜR OLUŞUYOR

Tenisin Türkiye'deki geleceğinin heyecan verici olduğunu belirten Müderrisgil, "Dünya çapında önemli organizasyonlara ev sahipliği yapıyoruz. Bunlar Türk tenisinin uluslararası görünürlüğünü artırıyor. Sporcularımız WTA, ATP ve Grand Slam seviyelerinde mücadele ederken, arkamızda sağlam bir tenis kültürü ve sistematiği inşa ediyoruz" sözlerini kullandı.

HAYDİ TENİSE

Türkiye'nin sadece altyapısıyla, ev sahipliği yaptığı organizasyonlarla değil, dünya sıralamasında üst seviyelerde yer alan oyuncularıyla tenisin yükselen yıldızı olduğunu söyleyen Şafak Müderrisgil, "Tenis, Türkiye’de son yıllarda büyük bir ivme kazandı. Hem lisanslı sporcu sayımızdaki artış hem de uluslararası başarılarımız, tenisin sadece büyük şehirlerle sınırlı olmadığını gösteriyor. Federasyonumuzun ‘Haydi Tenise’ ve ‘Tenis Elçileri’ projeleri bu amaca hizmet ediyor" sözlerini kullandı.

ENGELLENEMEZ YÜKSELİŞ

Tekerlekli sandalye tenisinde büyük başarılar elde edildiğini söyleyen Şafak Müderrisgil, “Türkiye’nin nüfusunun yüzde 15’inin engellilerden oluştuğunu düşünürsek bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. ‘Tekerlekli sandalye tenisi eşittir tenis’ sloganını benimsiyoruz çünkü bu branşta yetenek, mücadele ve azim en üst düzeyde yaşanıyor” diye konuştu.

EKONOMİYE GÜÇ KATIYOR

2024 yılında Türkiye’de gerçekleşen ulusal ve uluslararası tenis turnuvaları sayesinde ülkemize 14 milyon 872 bin avro direkt döviz girişi olduğunu, 40 milyon avronun da dolaylı etki ettiğini belirten Şafak Müderrisgil, "Türkiye tenis turizmi açısından önemli bir destinasyon hâline gelmiştir" dedi.

SÖZ SAHİBİ OLACAĞIZ

GELECEK AYDINLIK

∂ Son yıllarda Türk tenisçilerin başarılarındaki artışa dikkati çeken Müderrisgil, “A Millî Kadın Takımımızın Dünya Grubu Play Off’larına yükselmesi ülkemizin dünya tenisinde söz sahibi olabileceğine yönelik çok önemli bir dönüm noktasıdır. Hedefimiz, dünya sıralamasında daha fazla Türk tenisçiyi görmek ve ülkemizi tenis dünyasında kalıcı bir aktör hâline getirmek” dedi.

