Hollandalı efsaneden Haaland'a sert sözler! 'İşe yaramaz'

Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland, Real Madrid maçındaki performansı sebebiyle eleştirilerin hedefi oldu. Haaland'a en sert eleştiriyi ise Hollandalı efsane Van Der Vaart yaptı.

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'in sahasında Manchester City'i konuk ettiği karşılaşma 3-3'lük eşitlikle tamamlandı. Karşılaşmada etkisiz bir görüntü çizen City'nin yıldızı Erling Haaland eleştiri oklarının hedefi oldu. Hollandalı efsane futbolcu Rafael Van Der Vaart, Haaland'ı yerden yere vurdu.

PEK İŞE YARAMAZ

Ziggo Sport'a konuşan van der Vaart, Haaland ile ilgili olarak, "Eğer Haaland gol atmazsa pek bir işe yaramaz. Elbette hızlı ve çok çalışıyor ama topla oynama konusunda oldukça vasat olduğunu düşünüyorum. Eğer gerçekten bu kadar iyiysen ve herkes senin hakkında konuşuyorsa, o zaman bu tür meziyetlere sahip olmalısın. Bunun biraz kaliteyle de ilgisi var." dedi.