Hull City gözünü zirveye dikti: 3'te 3 geldi
İngiltere Championship'in 28. haftasında Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, konuk ettiği Swansea City'yi 2-1 mağlup ederek üst üste üçüncü galibiyetini aldı.
İngiltere Championship'in 28. haftasında Premier Lig'e çıkma mücadelesi veren Hull City, Swansea City'yi konuk etti.
GALİBİYET SERİSİ SÜRDÜ
MKM Stadyumu'nda oynanan müsabakayı 2-1'lik skorla Hull City, galibiyet serisini devam ettirdi.
Hull City'ye 3 puanı getiren golleri 24. dakikada penaltıdan Oliver McBurnie ve 39. dakikada Regan Slater kaydetti. Swensea City'nin tek golü ise 59. dakikada Liam Cullen'den geldi.
Hull City'de Amir Hadziahmetovic maça ilk 11'de başladı ve 72 dakika sahada kaldı.
SON 9 MAÇTA 7 GALİBİYET
Son 9 maçındaki 7. galibiyetini alan Hull City, puanını 50 yaparak lider Coventry'nin 8 puan gerisinde dördüncü sırada yer aldı. Swensea City ise 36 puanda kaldı.
Hull City, Championship'te gelecek hafta maçında Blackburn Rovers'a konuk olacak. Swansea City ise Watford deplasmanına gidecek