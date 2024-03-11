İbrahim Üzülmez'den Mert Hakan Yandaş'a tepki: Ahlaki değil, aynı şeyi Trabzon kulübesine yapsın da tebrik edeyim!

Pendikspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'ın gol sevincinde yaptığı harekete tepki göstererek "Benim önümde kulübemde böyle bir şey yapması etik değil, ahlaki değil" ifadelerini kullandı.

Dün akşam oynanan Fenerbahçe - Pendikspor maçında Mert Hakan Yandaş'ın attığı gol sonrası yaptığı sevinç gündem oldu.

İlk yarı bitiminde hakem Kadir Sağlam'a tepki gösterdiği iddia edilen Yandaş'ın Pendikspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez ile tartışmıştı.

Fanatik'e konuşan Üzülmez, "Taraftara böyle şirin gözükülmez. Gelip benim önümde kulübemde böyle bir şey yapması etik değil, ahlaki değil. Dünden beri yapılan bu algıyı Pendikspor Teknik Direktörü olarak kabul etmiyorum. Benim oyuncularım Kadıköy'de terinin son damlasına kadar mücadele etti, hepsine teşekkür ediyorum. Hepsiyle gurur duyuyorum. Maç sonunda İsmail hocanın da hakem üzerinden yaptığı açıklamalara anlam veremiyorum. Benim şu anda 4 tane ilk 11 oyuncum MR için hastanede" ifadelerini kullandı.

İBRAHİM ÜZÜLMEZ: HAFTAYA AYNI ŞEYİ TRABZON'DA YAPSIN!

Mert Hakan Yanşda'ın tavırlarına tepki gösteren İbrahim Üzülmez, "Ben de yıllarca büyük takımda oynadım. Buraların atmosferini bilirim. Taraftara böyle şirin gözükülmez. Mükemmel bir gol attı, tebrik ederim. Ama bir büyük takım oyuncusuna yakışan şey o golden sonra gidip topu alıp orta sahaya götürüp bir an önce oyunu başlatmaktır. Gelip benim önümde kulübemde böyle bir şey yapması etik değil, ahlaki değil. Hadi haftaya aynı şeyi Trabzon kulübesine yapsın, hadi haftaya hakeme Trabzon'da buradan çıkamazsın desin ben de onu tebrik edeyim" açıklamasında bulundu.