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Icardi ve eşi Wanda Nara'nın klibi sonrası Batuhan Karadeniz canlı yayında demediğini bırakmadı! Hızını alamayınca...

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Spor Haberleri

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile eşi Wanda Nara'nın paylaştığı klip, sosyal medyada çok konuşulurken, bu görüntüleri gören futbol yorumcusu Batuhan Karadeniz canlı yayında çok sert eleştirilerde bulundu. İşte detaylar.

Mauro Icardi ile Wanda Nara'nın paylaştığı klip, sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Nara'nın, yayınlamayı planladığı yeni klibin tanıtımı kısa sürede geniş yankı uyandırırken, eski futbolcu şimdilerin spor yorumcusu olan Batuhan Karadeniz, kişisel hesabından yaptığı paylaşımda çifti sert bir dille eleştirdi. 

Özellikle Icardi'nin olduğu sahnelerin çok konuşulduğu klip için Karadeniz, şu ifadeleri kullandı:

Icardi ve eşi Wanda Nara'nın klibi sonrası Batuhan Karadeniz canlı yayında demediğini bırakmadı! Hızını alamayınca... - 1. Resim

"Şimdi bu ülkede bazı insanlar tabii ki Icardi'yi çok sevdi. Özellikle de çocuk kitlesi çok sevdi. Son paylaşılan reels videosundan sonra ben de mesela her videomda hemen hemen Icardi'yi bağrıma bastım. Seni ve aileni seviyoruz dedik ama bu ülkenin de bir ahlaki değerleri var kardeşim. Bu ahlaki değerleri görmemezlikten gelemezsin. Böyle bir video paylaşamazsın kardeşim. Yazıklar olsun. Sana olan bütün sevgim ve saygım da şu an itibariyle bitmiştir. İyice abarttınız, bu nedir ya?" ifadelerini kullandı.

Hızını alamayan Karadeniz üzerine bir de tükürdü. Karadeniz'in bu paylaşımı da epey ses getirdi.

ESKİ SEVGİLİSİ PAYLAŞTI 

Karadeniz'in bu sözleri sonrası eski sevgilisi, Instagram hesabından flaş bir paylaşım yaptı.

Icardi ve eşi Wanda Nara'nın klibi sonrası Batuhan Karadeniz canlı yayında demediğini bırakmadı! Hızını alamayınca... - 2. Resim

 

Düzenleyen:  - Spor
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