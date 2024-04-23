Gol krallığında da kafa kafaya yarış var! Mauro Icardi mi, Edin Dzeko mu?

Düzenleyen: Songül Soysal 23 Nisan 2024 10:44 - Güncelleme: 23 Nisan 2024 10:44 - Güncelleme:

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Süper Lig'de 33.hafta karşılaşmaları tamamlanırken Fenerbahçe'nin Sivasspor deplasmanından 2-2'lik beraberlikle dönmesi ve puan kaybetmesi sonrası Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki puan farkı 4'e çıktı. İki ezeli rakip arasında şampiyonluk yarışı devam ederken, iki takımın yıldızları Mauro Icardi ile Edin Dzeko arasında da gol krallığı savaşı sürüyor. İşte gol krallığı yarışında son durum.