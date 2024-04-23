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Gol krallığında da kafa kafaya yarış var! Mauro Icardi mi, Edin Dzeko mu?

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Gol krallığında da kafa kafaya yarış var! Mauro Icardi mi, Edin Dzeko mu?

Spor Haberleri

Süper Lig'de 33.hafta karşılaşmaları tamamlanırken Fenerbahçe'nin Sivasspor deplasmanından 2-2'lik beraberlikle dönmesi ve puan kaybetmesi sonrası Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki puan farkı 4'e çıktı. İki ezeli rakip arasında şampiyonluk yarışı devam ederken, iki takımın yıldızları Mauro Icardi ile Edin Dzeko arasında da gol krallığı savaşı sürüyor. İşte gol krallığı yarışında son durum.

Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında şampiyonluk yarışı devam ederken, ezeli rakiplerin iki yıldızı Mauro Icardi ile Edin Dzeko arasında da gol krallığı savaşı sürüyor. Peki gol krallığında son durum ne? 

Gol krallığında da kafa kafaya yarış var! Mauro Icardi mi, Edin Dzeko mu? - 1. Resim

İŞTE SON DURUM

Icardi ile Dzeko'nun kafa kafaya ilerlediği gol krallığı yarışında nefes kesen mücadele sürüyor. İşte güncel durum...

10 - Dragus (Gaziantep FK) 11 gol

9 - Nuno Da Costa (Kasımpaşa) 12 gol

8 - Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray) 12 gol

7 - Krzysztof Piatek (Başakşehir) 13 gol

6 - Aytaç Kara (Kasımpaşa) 13 gol

5 - Adam Buksa (Antalyaspor) 14 gol

4 - Mame Thiam (Pendikspor) 15 gol

3 - Rey Manaj (Sivasspor) 18 gol

2 - Mauro Icardi (Galatasaray) 20 gol

1 - Edin Dzeko (Fenerbahçe) 20 gol

 

 

 

Düzenleyen:  - Spor
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