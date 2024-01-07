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    Icardi yoksa Abdülkerim Bardakcı var (Galatasaray - Konyaspor: 3-0 Maç Sonucu)

    Galatasaray Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor'u 3-0'la geçti Sarı-Kırmızılar'ın Icardi'siz çıktığı maçta ilk golü atan Abdülkerim Bardakcı eski takımına karşı sevinmedi. Milli stoper, Yeşil-Beyazlı takımdaki partneri Ahmet Çalık'ı andı. RAMS Park'ta 2. gol Zaha'dan, 3. gol yine Bardakcı'dan geldi.

    Icardi yoksa Abdülkerim Bardakcı var (Galatasaray - Konyaspor: 3-0 Maç Sonucu)
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Galatasaray 19. haftadan Konyaspor'u 2. yarıda bulduğu gollerle 3-0 mağlup etti. Sarı-Kırmızılılar'a 3 puanı getiren gollerden 2'sini eski takımına Abdülkerim Bardakcı attı. Konyaspor'u Zaha da boş geçmedi.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    GalatasarayKonyasporAbdülkerim BardakcıAhmet Çalık
    Haberler > Spor > Icardi yoksa Abdülkerim Bardakcı var (Galatasaray - Konyaspor: 3-0 Maç Sonucu)
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