Iğdır FK'da İbrahim Üzülmez ile yollar ayrıldı
TFF 1'inci Lig'de mücadele eden Iğdır FK, teknik direktör İbrahim Üzülmez ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Iğdır FK, son maçında Sakaryaspor'u 1-0 yenmişti.
Trendyol 1'inci Lig'de 7'nci sırada bulunan Iğdır FK, teknik direktör İbrahim Üzülmez ile yollarını ayırdı.
- Iğdır FK'da teknik direktör İbrahim Üzülmez dönemi sona erdi.
- Kulüp, Trendyol 1'inci Lig'de 21 maç sonunda 33 puanla 7'nci sırada yer alıyor.
Trendyol 1'inci Lig'de geride kalan 21 maçta topladığı 33 puanla 7'nci sırada yer alan Iğdır FK’da İbrahim Üzülmez dönemi sona erdi.
Iğdır FK, 51 yaşındaki teknik adam yönetiminde 18 maça çıkarken; 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi aldı.
