Türkiye Kupası'nda sürpriz: TFF 1'inci Lig ekibi, Süper Lig takımını devirdi
TFF 1'inci Lig'de mücadele eden Erzurumspor FK, Türkiye Kupası C Grubu 2'nci haftasında Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'u sahasında 2-0 mağlup etti.
- TFF 1'inci Lig'de mücadele eden Erzurumspor FK, Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'u 2-0 yendi.
- Bu sonuçla Erzurumspor, puanı 3'e yükseldi. Rizespor'un puanı 3'te kaldı.
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2'nci haftasında Erzurumspor FK, traraftarı önünde Çaykur Rizespor'u konuk etti. Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip, 2-0 kazandı.
Erzurumspor'a galibiyeti getiren golleri 42'nci dakikada Eren Tozlu ve 54'üncü dakikada Salih Sarıkaya attı.
Bu sonuçla Erzurumspor FK, puanını 3'e yükseltti. Rizespor ise 3 puanda kaldı.
ERZURUMSPOR FK: 2 - ÇAYKUR RİZESPOR: 0
Stat: Erzurum Kazım Karabekir
Hakemler: Ömer Faruk Gültekin, Mert Bulut, Kadir Beyaz
Erzurumspor FK: Erkan Anapa, Ali Ülgen (Dk. 46 Salih Sarıkaya), Gerxhaliu (Dk. 46 Hüsamettin Yener), Murat Cem Akpınar (Dk. 66 Sefa Akgün), Adem Eren Kabak, Cengizhan Bayrak (Dk. 46 Giorbelidze), Ömer Arda Kara, Sylla, Emre Erdem, Mert Önal, Eren Tozlu (Dk. 46 Rodriguez)
Çaykur Rizespor: Erdem Canpolat, Alikulov, Mocsi, Olawoyin (Dk. 59 Augusto) Halil Dervişoğlu, Taylan Antalyalı, Buljubasic (Dk. 59 Laçi), Taha Şahin (Dk. 86 Hojer) Mithat Pala, Zeqiri (Dk. 59 Mihaila), Emrecan Bulut (Dk. 59 Sowe)
Goller: Dk. 42 Eren Tozlu, Dk. 54 Salih Sarıkaya (Erzurumspor FK)
Sarı kartlar: 45+1 Erdem Canpolat, Dk. 56 Taylan Antalyalı, Dk. 85 Mithat Pala, Dk. 85 Recep Uçar (teknik direktör) (Çaykur Rizespor), Dk. 80 Hüsamettin Yener (Erzurumspor FK)