Igor Tudor'un yeni takımı belli oldu! Galatasaray'ın eski hocası İtalyan deviyle anlaştı

Hırvat Teknik Direktör Igor Tudor'un yeni takımı belli oldu. Tecrübeli hocanın yeni adresi İtalya'nın köklü kulüplerinden Lazio oldu.

Bir dönem ülkemizde Karabükspor ve Galatasaray'ı da çalıştıran Hırvat Teknik Direktör İgor Tudor, yeni bir maceraya başlıyor.

Son olarak Fransa'nın köklü kulübü Marsilya'yı çalıştıran 45 yaşındaki antrenör, İtalya'nın köklü kulüplerinden Lazio ile anlaştı.

TUDOR, İTALYA'YA GİTTİ

Maurizio Sarri ile vedalaşan Lazio, Igor Tudor ile anlaşma sağladı. Hırvat teknik adam kendisini Lazio'ya bağlayan sözleşmeye imza atmak üzere bugün İtalya'ya gitti.

Igor Tudor, Lazio ile 2025 yılına kadar geçerli kontrat yapacak. 45 yaşındaki teknik adamın sözleşmesinde +1 yıl da opsiyon olacak.