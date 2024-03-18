Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Haberler > Spor > Igor Tudor'un yeni takımı belli oldu! Galatasaray'ın eski hocası İtalyan deviyle anlaştı

Igor Tudor'un yeni takımı belli oldu! Galatasaray'ın eski hocası İtalyan deviyle anlaştı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Igor Tudor&#039;un yeni takımı belli oldu! Galatasaray&#039;ın eski hocası İtalyan deviyle anlaştı

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hırvat Teknik Direktör Igor Tudor'un yeni takımı belli oldu. Tecrübeli hocanın yeni adresi İtalya'nın köklü kulüplerinden Lazio oldu.

Bir dönem ülkemizde Karabükspor ve Galatasaray'ı da çalıştıran Hırvat Teknik Direktör İgor Tudor, yeni bir maceraya başlıyor.

Son olarak Fransa'nın köklü kulübü Marsilya'yı çalıştıran 45 yaşındaki antrenör, İtalya'nın köklü kulüplerinden Lazio ile anlaştı.

TUDOR, İTALYA'YA GİTTİ

Maurizio Sarri ile vedalaşan Lazio, Igor Tudor ile anlaşma sağladı. Hırvat teknik adam kendisini Lazio'ya bağlayan sözleşmeye imza atmak üzere bugün İtalya'ya gitti.

Igor Tudor, Lazio ile 2025 yılına kadar geçerli kontrat yapacak. 45 yaşındaki teknik adamın sözleşmesinde +1 yıl da opsiyon olacak.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Trabzonspor'dan olaylı Fenerbahçe maçına dair açıklama! 'Asla izin vermeyeceğiz' - SporTrabzonspor'dan olaylı Fenerbahçe maçına dair açıklama! 'Asla izin vermeyeceğiz'A Milli Takım kadrosundan 2 yıldız çıkarıldı! TFF, dahil olan yeni oyuncuları duyurdu - SporA Milli Takım kadrosundan 2 yıldız çıkarıldı! TFF, dahil olan yeni oyuncuları duyurduTFF, 30.haftanın VAR kayıtlarını açıkladı! Tartışmalı pozisyonların perde arkası ortaya çıktı - SporTFF, 30.haftanın VAR kayıtlarını açıkladı! Tartışmalı pozisyonların perde arkası ortaya çıktıAli Koç'dan olaylı maç sonrası ilk açıklama! 'Kulüpler Birliği Başkanlığı'ndan istifa ettim' - Spor'Kulüpler Birliği Başkanlığı'ndan istifa ettim'Fenerbahçe'den olaylı Trabzonspor maçı sonrası açıklama! 'Ligden çekilme kararı konuşulacak' - SporLigden çekilme kararı konuşulacakFerdi Kadıoğlu'na İngiliz devi talip oldu! Premier Lig ekibi yakın ilgi gösteriyor - SporFerdi Kadıoğlu'na İngiliz devi talip oldu! Premier Lig ekibi yakın ilgi gösteriyorFatih Terim dev transfere onay verdi! 20 milyon euroya imza atacak - SporFatih Terim dev transfere onay verdi! 20 milyon euroya imza atacakHalil Umut Meler maçı yönetmek istememiş! Trabzonspor-Fenerbahçe maçı hakkında söyledikleri ortaya çıktı - SporMaçtan önce hakem arkadaşına söyledikleri ortaya çıktıSüper Lig devinden sürpriz transfer! Kenan Karaman Türkiye'ye geri dönüyor - SporSüper Lig devinden sürpriz transfer! Kenan Karaman Türkiye'ye geri dönüyorWanda Nara'dan kendi kalesine gol atan eşi Mauro Icardi'ye yorum gecikmedi: 'Tüm kalelere...' - SporIcardi kendi kalesine attı Wanda boş durmadı
Sonraki Haber Yükleniyor...