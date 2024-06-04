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Haberler > Spor > İlkay Gündoğan adım adım Cimbom'a! Nihai kararı Flick verecek

İlkay Gündoğan adım adım Cimbom'a! Nihai kararı Flick verecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İlkay Gündoğan adım adım Cimbom&#039;a! Nihai kararı Flick verecek

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Lig şampiyonluğunun ardından Şampiyonlar Ligi’nde başarı ve beşinci yıldız hedefiyle yeni yola çıkan sarı kırmızılıların göz bebeği, Barcelona’yı ikna ederse gönül verdiği Aslan’a gelecek.

Almanya’da doğup büyüyen, Nürnberg, Dortmund, Manchester City ve son olarak Barcelona forması giyen İlkay Gündoğan, bir gün aktif futbol hayatına nokta koymadan gönül verdiği Galatasaray’da oynayacak mı? Bu konuda makas daralıyor ve iddiaya göre İlkay her geçen gün sarı kırmızılı formaya daha çok yaklaşıyor. Şu anda Barcelona’da ter döken ve 2025’e kadar mukavelesi olan Gündoğan’ın geleceği belirsiz. Nihai kararı yeni teknik direktör Hansi Flick verecek. İspanya basınına göre, İlkay konusunda Galatasaray ise cazip bir teklif vermeye hazırlanıyor.

ÖNCELİK SARI KIRMIZI

Her ne kadar haberde İlkay Gündoğan’ın 400 milyon avroluk serbest kalma bedelinin transferi zora soktuğu belirtilse de burada oyuncunun düşüncesinin belirleyici olduğuna vurgu yapılıyor. Sarı kırmızılı yönetimin tavrının da İlkay’ı ikna konusunda önemli olduğu hatırlatılıyor.

Gündoğan ile ilgilenen kulübün sadece Galatasaray olmadığı başka alternatiflerin de bulunduğu vurgulanırken İlkay, Türkiye’ye gitmesi durumunda önceliğinin yakından takip ettiği sarı kırmızılı kulüp olduğunu daha önce ifade etmişti. Önümüzdeki günlerde İlkay konusunda sıcak gelişmeler bekleniyor.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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