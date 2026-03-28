İlkay Gündoğan, Galatasaray’ın sosyal medya hesabında kariyerine dair itiraflarda bulundu; tecrübeli yıldız, çocukluk hayalinin sarı-kırmızılı formayı giymek olduğunu açıklarken, Manchester City ile kazandığı UEFA Şampiyonlar Ligi zaferinin gururunu ve Ali Sami Yen’de sahaya çıkmanın kendisi için taşıdığı özel anlamı paylaştı.

Galatasaray, resmi sosyal medya hesabından İlkay Gündoğan ile gerçekleştirilen “4 soru & 4 cevap” formatındaki özel röportajı paylaştı. Sarı-kırmızılıların tecrübeli orta sahası, kariyerine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

35 yaşındaki futbolcu, futbola başladığı dönemdeki en büyük hayalini şu sözlerle anlattı:

“Bir gün Galatasaray için futbol oynamak.”

"İSTANBUL'DA OYNAMAK ÇOK ÖZELDİ"

Kariyerinde üç kez UEFA Şampiyonlar Ligi Finali oynayan Gündoğan, şampiyonluk yaşadığı finalin kendisi için taşıdığı anlamı ise şöyle ifade etti:

“İlk iki defasında maalesef kaybettiğim için finali, üçüncü defasında hem İstanbul'da, benim için çok özel bir yerde o kupayı çok kazanmak istedim. Nasipmiş. Büyük bir gururdu. Hem City'nin kaptanı olarak hem de ligden ve kupadan sonra Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmak çok büyük bir gururdu.”

"GÜZEL BİR TECRÜBE OLDU"

Galatasaray formasıyla eski takımı Manchester City deplasmanına çıkmanın kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını belirten deneyimli oyuncu, o geceyi şu sözlerle anlattı:

“Çok gururluydum. Çünkü Galatasaray'la Şampiyonlar Ligi'nde hem kulübü, camiayı hem ülkeyi temsil etmek çok özel bir duygu. Benim için de tabii ki City deplasmanı çok daha özel bir maçtı. Galatasaray formasıyla orada sahaya çıkmak, eski takım arkadaşlarıma karşı, eski teknik direktörüme karşı... Çok mutlu bir gündü. Kaybettik maalesef ama bizim için güzel bir tecrübe oldu. Ve çok özel bir maçtı benim için.”

İlkay Gündoğan, kariyeri boyunca Borussia Dortmund, Manchester City, Barcelona ve Nürnberg gibi takımlarda oynadı

"BÜYÜK BİR GURUR"

Sarı-kırmızılı formayla Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde ilk kez sahaya çıktığı anları da paylaşan Gündoğan, o anki duygularını şöyle dile getirdi:

“Çok basit aslında. Büyük bir heyecan, büyük bir mutluluk ve büyük bir gurur. Kariyerimde Ali Sami Yen'de, bu taraftarın önünde bu formayla oynamak nasipmiş. Çok özel bir gündü. Hem kendim için hem ailem için. Ondan dolayı tabii çok mutluyum, gururluyum.”

