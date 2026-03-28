Sarı-kırmızılı kulüp, futbolcuların primleri ve diğer hak edişlerle birlikte toplam 19,3 milyon euro (988 milyon TL) ödeme gerçekleştirdi. Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'ne (UEFA) borçsuzluk kağıdı gönderilirken; avukatının kulübe gönderdiği ihtarname ile gündeme olan Mauro Icardi krizi de çözüldü.

Galatasaray, geçtiğimiz hafta veda ettiği Şampiyonlar Ligi'ninson 16 play-off turunda Juventus'u elediği için UEFA'dan kazandığı 11,8 milyon euroyu kasasına koyar koymaz kolları sıvadı. Oyunculara ödemelerinin tamamını yapan kulüp, tüm takımdan borçsuzluk kağıdını aldı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek

TOPLAM 19,3 MİLYON EURO ÖDEME

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Liverpool müsabakası öncesi 7,5 milyon euro (384 milyon TL) ödeyen sarı-kırmızılılar, son olarak 11,8 milyon euro (604,5 milyon TL) vererek, şampiyonluk yolundaki kritik haftalar öncesi takımın moralini yükseltti.

Juventus, Beşiktaş ve RAMS Başakşehir maçlarının galibiyet ve tur primlerinin de olduğu toplamda 19,3 milyon euro (988 milyon TL) kulüp kasasından çıktı. Galatasaray yönetimi, ödemeler sonrası alınan borçsuzluk kağıdını UEFA'ya gönderdi.

ICARDI KRİZİNDE SON DURUM

Mauro Icardi'nin avukatının kulübe gönderdiği ihtarname sonrasında oyuncunun alacakları da gündem omuştu. Menajerlik komisyonunun da içinde bulunduğu ödemeler için kulüp avukatları ile Icardi'nin avukatları anlaşma sağladı.

Mauro Icardi

Görüşmeler sonunda Arjantinli oyuncunun 4 milyon euroluk imaj haklarındaki aksamalar nedeniyle yaşanan gelişme tatlıya bağlandı.

