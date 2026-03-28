Galatasaray’da Sara'nın talipleri artıyor!
Galatasaray’da Brezilyalı yıldız Gabriel Sara sevinci yaşanıyor. Norwich’ten 18 milyon avro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Sambacı, performansıyla birçok kulübü peşine taktı.
- Gabriel Sara, Norwich'ten 18 milyon avro bonservis bedeliyle transfer oldu ve beklentileri fazlasıyla karşıladı.
- Sara, 2-1 mağlup olunan Fransa mücadelesinde 84. dakikada oyuna girerek Brezilya Milli Takımı formasıyla ilk kez sahaya çıktı.
- Galatasaray ile 2029'a kadar mukavelesi bulunan Sara'yı Tottenham ve Everton kulüpleri takip ediyor.
- Sara, bu sezon Galatasaray formasıyla 39 maçta 6 gol ve 3 asist kaydetti.
- Sara'nın güncel piyasa değeri 22 milyon avro olarak belirtiliyor.
ALİ NACİ KÜÇÜK - Aslan’da Gabriel Sara sevinci yaşanıyor. Sebebi de Norwich’ten 18 milyon avro bonservis bedeli karşılığında alınan Sambacı'nın beklentileri fazlasıyla karşılaması. Okan Buruk’un Brezilya Millî Takım hayalini gerçekleştirmesinde mental destek verdiği sambacı, 2-1 mağlup oldukları Fransa mücadelesinde 84’te oyuna girdi ve bir ilki yaşadı. Hocası Carlo Ancelotti, Sara’nın performansından memnun olduğunu belirterek Dünya Kupası kadrosu seçimi sırasında tatlı bir zorluk yaşayacağını ifade etti.
YAKIN TAKİPTE
Sarı kırmızılı kulüple 2029’a kadar mukavelesi bulunan ve Şampiyonlar Ligi’nde göze giren oyunlar sergileyen Sara’yı Ada ekipleri takip ediyordu. Tottenham ve Everton kulüpleri 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun durumunu millî takımda da canlı olarak takip etti. Sezon sonunda Sara için kulüplerin Aslan’ın kapısını çalması bekleniyor. Güncel piyasa değeri 22 milyon avro olan merkez orta sahanın gerek G.Saray’daki gerekse Brezilya’daki oyununa göre daha da ön planda yer alması bekleniyor
9 GOLE KATKI
Brezilya Millî Takımı formasını ilk kez giyen Sara’nın bu sezon sarı kırmızılı forma altında 39 maçta 6 gol, 3 asisti bulunuyor.