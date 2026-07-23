İtalya Serie A ekiplerinden Milan, 2026-2027 sezonunda giyeceği deplasman formasını futbolseverlerin beğenisine sundu. Liverpool ile 2 yıl içinde oynanan 2 finale gönderme yapılan beyaz formada, “İstanbul’dan sonra daima Atina gelir” mesajı dikkat çekti.

Serie A devi Milan’ın 2026-2027 sezonu için hazırlanan yeni deplasman forması görücüye çıktı. Forma, 21 yıl önce İstanbul'a kaybedilen finalden 2 sene sonra Atina'da kazanılan UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna adandı.

"İSTANBUL'DAN SONRA DAİMA ATİNA GELİR"

Beyaz renkli formaya, İtalyanca “Dopo Istanbul c’è sempre Atene” ifadesi işlendi. Türkçeye "İstanbul’dan sonra daima Atina gelir” şeklinde çevrilen söz, kulübün İstanbul'da kaybettiği final ve Atina'da kazandığı kupayı anlatıyor.

AC Milan'ın yerni sezon deplasman forması (Fotoğraf: Milan resmi)

NE OLMUŞTU?

Milan ile Liverpool, 25 Mayıs 2005 tarihinde Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde karşı karşıya geldi. İtalyan ekibi, ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı. Liverpool, ikinci yarıda 7 dakikada bulduğu gollerle skoru 3-3’e getirdi. Uzatma dakikalarında eşitlik bozulmadı. Seri penaltı atışları sonucu kupayı Premier Lig temsilcisi kazandı.

İki takım, 23 Mayıs 2007’de bu defa Atina’nın ev sahipliği yaptığı Şampiyonlar Ligi finalinde yeniden karşılaştı. Beyaz formayla sahaya çıkan Milan, Filippo Inzaghi’nin attığı 2 golle Liverpool’u 2-1 mağlup ederek, Avrupa’nın en büyüğü oldu. Böylece kırmızı-siyahlılar, İstanbul’da kaybettikleri finalin rövanşını 2 yıl sonra Atina’da aldı.

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