İrfan Can Kahveci transferinde ters köşe! Herkes Beşiktaş derken...

Fenerbahçe'deki geleceği belirsizliğini koruyan ve son günlerde adı Beşiktaş ile anılan İrfan Can Kahveci'nin transferine dair sıcak bir gelişme yaşandı. Son iddia, Fransız ekibinin milli yıldızı takibe aldığı yönünde. İşte detaylar...

Yeni sezon hazırlıklarını Portekiz'de sürdüren Fenerbahçe'de en çok merak edilen isimlerin başında İrfan Can Kahveci geliyor. Geçtiğimiz sezon teknik direktör Jose Mourinho ile yaşadığı uyumsuzluk nedeniyle sık sık gündeme gelen ismin takımdan ayrılması söz konusu.

İRFAN CAN'IN TALİBİ FRANSA'DAN

Sarı-lacivertlilerdeki geleceği belirsizliğini koruyan milli futbolcu İrfan Can Kahveci için yeni bir iddia ortaya atıldı. Son günlerde adı sık sık Süper Lig ekibi Beşiktaş ile anılan futbolcunun yurt dışından da bir talibi olduğu öne sürüldü.

Takvim'in haberine göre; milli futbolcu, Fransız ekibi Rennes’in takibine takıldı.

KARARINI KAMP SONRASI VERECEK

Ligue 1 ekiplerinden Rennes’in, yıldız futbolcunun durumunu yakından izlediği ve Fenerbahçe’den ayrılması durumunda hızlıca harekete geçeceği öğrenildi.

İrfan Can’ın kamp sonrası geleceğiyle ilgili net bir karar vermesi bekleniyor.