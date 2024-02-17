İskoçya ekibi Celtic'ten Filistin haykırışı: Siyonizm'e son verin

İskoçya'nın köklü futbol kulüplerinden Celtic, Filistin'de yaşanan insanlık dramına sessiz kalmadı. Taraftarlar Filistin bayrakları açarak soykırımı sonlandırın çağrısı yaptı.

İskoçya ekibi Celtic'in taraftarları Filistin'i bir defa daha unutmadı.

Daha önce defalarca pankart açarak Gazze'de yaşanan savaşa tepki gösteren taraftarlar savaşın durdurulmasını istemişti.

Bugün Kilmarnock ile oynanan maçta Filistin bayrakları açan Celtic trübünleri "30.000+ ölü, 12.000+ çocuk! Soykırımı sonlandırın. Siyonizm'e son verin." sözleriyle barış çağrısı yaptı.