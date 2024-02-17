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    • Haberler > Spor > İsmail Kartal, Ali Koç'un transferini kadro dışı bıraktı, Ryan Kent'in yeni adresi açıklandı

    İsmail Kartal, Ali Koç'un transferini kadro dışı bıraktı, Ryan Kent'in yeni adresi açıklandı

    Düzenleyen: / Kaynak: Milliyet
    - Güncelleme:
    İsmail Kartal, Ali Koç&#039;un transferini kadro dışı bıraktı, Ryan Kent&#039;in yeni adresi açıklandı
    Ryan Kent, Haber

    Spor Haberleri  / Milliyet

    Büyük umutlarla Fenerbahçe'ye transfer olmasına rağmen İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder ve Tadic gibi yıldızların çok arkasında kalan Ryan Kent'in Britanya'ya geri döneceği belirtildi.

    Fenerbahçe’nin sezon başında büyük ümitlerle transfer ettiği Ryan Kent, kadro dışı kaldı ve sezonun geri kalanı için bildirilen oyuncu listesinde yer almadı. İki sezon önce UEFA Avrupa Ligi'nde Glasgow Rangers formasıyla final oynayan başarılı futbolcu, A takım listesine alınmadı ve sezon sonuna kadar oynayamayacak.

    İsmail Kartal, Ali Koç'un transferini kadro dışı bıraktı, Ryan Kent'in yeni adresi açıklandı

    Liverpool'dan transfer olduğu Rangers'ta oyuncuyu yıllarca yakından takip eden İskoç gazeteci Gareth Law, Fenerbahçeli futbolcunun kadro dışı bırakılması ve içerisinde bulunduğu durumla ilgili Skorer'e açıklamalarda bulundu. 

    Scottish Sun gazetesi yazarı, gelişmeleri şaşırtıcı bulduğunu ifade ederek şunları anlattı:

    RANGERS'TAN AYRILIĞI MEYDAN OKUMAYDI

    "Ryan Kent'in Türkiye'de sezonun geri kalanı için Fenerbahçe kadrosundan çıkarılması kararını öğrenmek sürpriz oldu. Geçen sezonun sonunda Rangers'tan ayrıldığında yeni bir meydan okumaya ihtiyacı olan bir oyuncu gibi görünüyordu"

    GERRARD DÖNEMİNDE ÇOK İYİ İŞLER YAPTI

    "Steven Gerrard'ın takımın başında olduğu ve Rangers'ın ligi kazandığı dönemde çok iyi işler yaptı ancak sonra o seviyelere ulaşmakta zorlandı. Kent büyük yeteneklere sahip ama Rangers'taki son aylarında bu potansiyelini nadiren ortaya koydu"

    RYAN KENT İÇİN YOL AYRIMI...

    "Türkiye'de formunu tekrar bulamadığını görmek üzücü ve alınan bu son karar onu kariyerinde çok önemli bir yol ayrımında bırakıyor. 27 yaşında artık parlak bir geleceği olan genç bir yetenek değil çünkü"

    ARTIK HEDEF KONFERANS LİGİ

    "Eğer oynayabilirse artık sadece Konferans Ligi'nde kendini kanıtlama şansı var ancak bu kadar az hazırlıkla orada iyi performans göstermesi de kesinlikle zor olacaktır"

    BRİTANYA'YA GERİ DÖNEBİLİR

    "Ryan Kent için artık bundan sonra Türkiye'de işler yolunda gitmeyecekmiş gibi görünüyor ve sezon sonunda Britanya'ya dönmesi kaçınılmaz görünüyor"

    Bilindiği üzere Ali Koç ve yönetimi İsmail Kartal'ı göreve getirmeden Ryan Kent transferini bitirmiş, yıldız futbolcuyu bonservissiz bir şekilde İstanbul'a getirmişti. Devre arasında Lazio'nun kapısından dönen Ryan Kent için Başkan Lotito 'gelseydi bize maliyeti 0 olacaktı' ifadelerini kullandı. Kent Süper Lig'de sadece 8 maçta görev aldı fakat ne gol atabildi ne de asist yapabildi.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Milliyet
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