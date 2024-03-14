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Haberler > Spor > İsmail Kartal, Avrupa'daki turu değerlendirdi! Mert Hakan'ın son durumu hakkında bilgi verdi

İsmail Kartal, Avrupa'daki turu değerlendirdi! Mert Hakan'ın son durumu hakkında bilgi verdi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İsmail Kartal, Avrupa&#039;daki turu değerlendirdi! Mert Hakan&#039;ın son durumu hakkında bilgi verdi

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek finale yükseldikleri maç sonrası açıklamalarda bulundu. Kartal, sakatlanan Mert Hakan Yandaş'ın durumu hakkında da bilgi verdi.

Fenerbahçe, 3-0'ın rövanşında ağırladığı Union SG'ye 1-0 mağlup olmasına rağmen UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek finale yükselmeyi başardı.  Maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal açıklamalarda bulundu. 

DURUMUNA BAKACAĞIZ

Kartal, mücadelede sakatlanan oyuncusu Mert Hakan hakkında; "Mert Hakan'ın kasığında ufak bir problem vardı. Doktorla konuştuğumuzda sabah herhangi bir problem olmadığını söyledi. Bu sefer oyuna girdikten sonra arka adelesinde bir çekme oldu. Durumuna bakacağız." ifadelerini kullandı.

İsmail Kartal, Avrupa'daki turu değerlendirdi! Mert Hakan'ın son durumu hakkında bilgi verdi - 1. Resim

PLANIMIZ TUTTU

Turu değerlendiren İsmail Kartal; "Oyun planımıza oyuncular sadık kalmıştı ve ilk maçta istediğimizi almıştık. İlk devrede ortada giden bir maç oldu burada fakat ikinci yarıya biraz daha rakibimiz istekli arzulu başladı. Üst üste gelen kornerler ve beklemediğimiz bir gol oldu. Hafta sonu da önemli bir maçımız var. Bizim planımız sonuçta tuttu. Kaybetmemize rağmen turu geçmeyi bildik." dedi. 

ÖNEMLİ OLAN TURU GEÇMEKTİ

Tecrübeli teknik direktör sözlerinin devamında; "İrfan Can kalede iyi bir maç çıkardı. Ryan Kent de iyi bir maç çıkardı. Tabii sürekli oynayan oyuncularımız gibi olmadı ama onlar da elinden geleni yaptı. Sonuçta kaybetmek istemezdik ama önemli olan turu geçmekti." ifadelerini kullandı. 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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