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    İsmail Kartal, Okan Buruk hastalığına yakalandı!

    Düzenleyen: / Kaynak: Sporx
    - Güncelleme:
    İsmail Kartal, Okan Buruk hastalığına yakalandı!

    Spor Haberleri  / Sporx

    Kasımpaşa maçından sonra açıklamalarda bulunan İsmail Kartal, "Hamle yapmaya hazırlanırken gol yedik. Bunu da anlatmıştık" ifadelerini kullandı.

    Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Kasımpaşa karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. İşte İsmail Kartal'ın sözleri...

    ZOR GEÇECEĞİNİ TAHMİN EDİYORDUM

    Maçtan önce de söylediğim gibi, Kasımpaşa son haftalarda formda bir takım, dirençli bir takım. Zor geçeceğini tahmin ediyorduk. İlk yarıda çok net pozisyonlarımız var. Bunlardan bir tanesini atsak, farklı kazanabilirdik. Devre öyle bitti, hamle yapmaya hazırlanırken gol yedik. Bunu da anlatmıştık. Golle birlikte hamlelerimizi yaptık. Rakibin daha fazla üzerine giderek direnç koyduk. Taraftarımızla yaptığımız görüşmede, bundan sonra ilk dakikadan son dakikaya kadar takımı desteklemeleri konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Daha önce Okan Buruk da oyuncu değişikliklerinden önce yediği gollerle dikkat çekerken, tecrübeli teknik direktörün hakkında 'Oyunu geç okuyor, gereken müdahaleleri zamanında yapamıyor' eleştirileri yapılmıştı.

    İsmail Kartal, Okan Buruk hastalığına yakalandı! - 1. Resim

    Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Bizi yalnız bırakmadılar. Oyuncularıma da teşekkür ediyorum. 3 puan çok önemliydi. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu akşamki galibiyeti büyük Fenerbahçe taraftarına armağan ediyorum.

    İsmail Kartal, Okan Buruk hastalığına yakalandı! - 2. Resim

    Fred bu hafta takımla antrenmanlara başlıyor. İlk yarıda istediğimiz çıkışları yapamadık. İkinci yarıda istediğimizi yaptık. Bir tane gol pozisyonları var. Onun haricinde pozisyon vermedik. Bu da bizim için çok önemli.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Sporx
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