İsmail Kartal'ı şampiyonluktan edecek transfer hamlesi! İspanyollar Crespo'ya hayran kaldı Krunic Kadıköy'de yuhalandı

Devre arasında Crespo'yu Rayo Vallecano'ya gönderip Milan'dan Krunic'i transfer eden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. La Liga kulübünün Portekizli orta sahanın satın alma opsiyonunu kullanacağı ortaya çıkarken, Krunic'in kendisinden beklenen patlamayı yapamaması İsmail Kartal üzerindeki baskıyı bir kat daha arttırdı.

Fenerbahçe'de az şans bulması nedeniyle vedalaşılan Miguel Crespo, La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano'ya imza attı. İspanyol temsilcisinin satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattığı Portekizli orta saha ile ilgili kararını verdiği öne sürüldü.

VALLECANO MİGUEL CRESPO'NUN BONSERVİSİNİ ALACAK

27 yaşındaki futbolcunun performansının Rayo Vallecano'da idarecileri memnun bıraktığı aktarıldı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; La Liga ekibinin, 27 yaşındaki orta sahanın satın alma opsiyonu maddesini kullanma kararı aldığı vurgulandı.

Miguel Crespo kiralık olarak forma giydiği Rayo Vallecano'da 4 maçta şans buldu. Tecrübeli orta sahanın satın alma opsiyonu maddesinin 4 milyon euro olduğu kaydedildi. Öte yandan Miguel Crespo'nun satışından elde edilecek gelirin yüzde 20'si Estoril'e ödenecek.

PİYASA DEĞERİ 6 MİLYON EURO

Portekizli orta sahanın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek. Miguel Crespo'nun güncel piyasa değeri 6 milyon euro. Barroselas altyapısında futbola başlayan Miguel Crespo daha sonra Feirense, Neves, Merelinense, Braga ve Estoril'de oynadı. Fenerbahçe, 2021-2022 sezonu başında Portekizli orta saha için 1 milyon 500 bin euro bonservis bedeli ödedi.

KRUNİC KADIKÖY'DE ISLIKLANMIŞTI

İsmail Kartal'ın Krunic transferinden sonra La Liga'ya gönderilen Miguel Crespo'nun İspanya'da sergilediği başarılı performans dikkat çekerken, Sarı Lacivertli camiada 'Crespo boşu boşuna yollandı Krunic'in Crespo'dan hiçbir artısı yok, Crespo daha skorer ve daha ofansif bir orta sahaydı' yorumları ise hem yönetim cephesinde hem de teknik heyette baskı oluşturdu.