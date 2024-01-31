İsmail Kartal'ın istediği iki golcüye yaylım ateşi: Ne Serdar Dursun'u ne Erencan Yardımcı'sı hocam bunlar Fenerbahçe'nin forvetleri değil

Süper Lig'in 22. haftasının ardından '343 Digital' kanalında çok önemli değerlendirmelerde bulunan Şansal Büyüka, İsmail Kartal'ın istediği iki golcü hakkında çok sert ifadeler kullandı. Galatasaray'a ayrı bir parantez açan Büyüka, Barış Alper Yılmaz'ı överken, duayen yazarın 'Barış'la birlikte Süper Lig'de Ferdi Kadıoğlu ve Semih Kılıçsoy'un çıkışını takdir ediyorum' sözleri alkış topladı.

SONUÇ KISIRSA SEBEBİ BARIŞ ALPER DEĞİLDİR

Galatasaray ezici bir oyun oynadı, Gaziantep'i parçaladı desek yeridir. Barış Alper'in sağ kanatta başlaması bence üretim açısından bir engel değil. Galatasaray'ın 5 topu direkten döndü eğer maç 1-1 bitseydi büyük haksızlık olurdu. Gaziantep bu ilkel futbolla bir yere gidemez. Sonuç kısırsa bunun sebebi Barış Alper değildir.

Barış Alper 71'de sol beke geçti 72'de Zaha golü attı çünkü Zaha kendine boş alan buldu. Bu sezon yerli futbolculardan en fazla aşama kaydeden oyuncular Barış Alper, Semih Kılıçsoy ve Ferdi Kadıoğlu'dur.

FENERBAHÇE'YE ATLETİK BİR GOLCÜ ŞART

Fenerbahçe Samsunspor, Başakşehir ve Ankaragücü maçlarını çok zor aldı. Bugün gol sayısında Real Madrid'i, City'i, Münih'i geride bırakan Fenerbahçe son 3 maçta kısır döngüye girdi. Fenerbahçe aşırı pas yaparak karşı kaleye gitmeye başladı. O zaman hızlı hücum yapılmıyor, rakibi eksik yakalayamıyorsunuz ve gol atmanız zorlaşıyor. Ben Dzeko ikişer üçer gol attığında Fenerbahçe'ye atletic bir golcü lazım demiştim.

Dzeko ceza sahası içerisinde çok ağır ve hantal kalıyor. Ceza sahası dışında o kadar çok efor sarfediyor ki ceza sahası içerisinde hali kalmıyor. Fenerbahçeli futbolcular ceza sahası içerisinde pas yapıyor, kalenin önüne gelen oyuncular hala pas yapıyor.

AMAN HOCAM NE ERENCAN'I NE SERDAR DURSUN'U

İsmail Kartal'ı dinliyorum Serdar Dursun, Erencan Yardımcı diyor sakın ha hocam. Bu golcüleri alacaksan hiç alma daha iyi. Bu forvetler Fenerbahçe kalitesinde isimler değil. Szymanski eski görüntüsünde değil, etki alanının dışında. Bütün bunların dışında Fenerbahçe son 3 maçtır yavaş oynuyor ve rakibi yerleşik düzende olduğu için gol atmakta zorlanıyor.

İcardi de Gaziantep maçında etkisizdi peki Okan Buruk oyundan alsaydı İcardi ıslıklanır mıydı? Zaha ıslıklanır mıydı? Bence ıslıklanmazdı. 3 günde bir maç oynanıyor oyuncuların bu tür düşüşleri normaldir. Kerem Aktürkoğlu deparlı bir futbolcu son maçtaki şansızlığı ne zaman dribbling yaptıysa o topların hepsini kaybetti.

JORGE JESUS'A HELAL OLSUN

Oosterwolde kıtlık zamanında çok iyi iş çıkardı bolluk zamanında kesilirse buna çok üzülürüm. Oosterwolde kara gün dostu bir futbolcu. Ferdi Kadıoğlu'nun yazın gideceğini düşünürsek Oosterwolde'nin üstüne gidilmesi lazım. Jorge Jesus Oosterwolde'yi 7 milyon euro'ya getirdiğinde 'nereden aldınız bunu?' diyorduk. Jorge Jesus'un hakkını verelim, Oosterwolde gerçekten çok iyi transfermiş.