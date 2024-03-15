İspanya’da Arda Güler manşetlerden düşmüyor! Attığı gol sonrası Real Madrid tarihine geçti
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Celta Vigo karşılaşmasında, Real Madrid formasıyla ilk golünü atan Arda Güler fırtınası dinmiyor. Hafta sonundan bu yana İspanya basınında sık sık manşetlerde kendisine yer bulan Güler, bir kez daha manşetlerde.
Sezon başında Fenerbahçe’den, Real Madrid’e transfer olan Arda Güler, Madrid’deki ilk günlerinde sakatlıklarla boğuşmuştu. Uzun bir zaman, süre alamayan genç yıldız geçtiğimiz hafta sonu oynanan Celta Vigo maçında, Madrid kariyerindeki ilk golünü attı.
VARSA YOKSA ARDA
Ceballos’un asistiyle 90+4’te golle buluşan Güler, o gün bugündür manşetlerden düşmüyor. Attığı gol sonrası manşetlerden düşmeyen Güler, Marca’ya kapak oldu bu kez.
Real Madrid formasıyla gol atan isimleri kapağına taşıyan gazete Güler için ‘Arda Güler, Real Madrid tarihinde gol atan 416. futbolcu oldu.’ İfadelerini kullandı.
Sakatlığı nedeniyle uzun bir süre forma giyemeyen Güler, Madrid formasıyla çıktığı 6.maçta golle buluşmuş oldu.
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