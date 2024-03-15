İspanya’da Arda Güler manşetlerden düşmüyor! Attığı gol sonrası Real Madrid tarihine geçti

Düzenleyen: Songül Soysal / Kaynak: - 15 Mart 2024 13:22 - Güncelleme: 15 Mart 2024 14:07 - Güncelleme:

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Celta Vigo karşılaşmasında, Real Madrid formasıyla ilk golünü atan Arda Güler fırtınası dinmiyor. Hafta sonundan bu yana İspanya basınında sık sık manşetlerde kendisine yer bulan Güler, bir kez daha manşetlerde.