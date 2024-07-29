İstanbul Boğazı'nda sürpriz buluşma: Dzeko ve Icardi görenleri şaşırttı

Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş 29 Temmuz 2024 09:44 - Güncelleme: 29 Temmuz 2024 09:48 - Güncelleme:

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Süper Lig'in iki önemli yıldızı Edin Dzeko ile Mauro Icardi, İstanbul'un ünlü bir mekanında yemek yedi. İki oyuncunun da aynı saatlerde aynı mekanda olması taraftarların dikkatini çekti.