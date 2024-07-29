İstanbul Boğazı'nda sürpriz buluşma: Dzeko ve Icardi görenleri şaşırttı
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Süper Lig'in iki önemli yıldızı Edin Dzeko ile Mauro Icardi, İstanbul'un ünlü bir mekanında yemek yedi. İki oyuncunun da aynı saatlerde aynı mekanda olması taraftarların dikkatini çekti.
Fenerbahçeli Edin Dzeko ile Galatasaraylı Mauro Icardi, dün gece aynı ortamda görüntülendi.
Akşam yemeği için Beşiktaş'ta bulunan lüks bir oteli tercih eden iki yıldızın fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu.
İki oyuncunun da birbirinden habersiz aynı mekanda görüldüğü ve karşılaşmadığı belirtildi.
İKİ GOLCÜ DE TAKIMLARINI SIRTLADI
Edin Dzeko, Fenerbahçe'de çıktığı 47 maçta 28 gol ve 10 asist katkısı yaparken, atarken, Icardi ise 73 maçta 55 gol ve 20 asistlik performans sergiledi.
Geçen sezon oynanan Fenerbahçe - Galatasaray derbilerinde gerginlik yaşayan iki oyuncu, uzun süre gündemi meşgul etmişti.