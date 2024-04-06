İtalyan devin ilk hedefi Nicolo Zaniolo! Transferi için düğmeye basıldı

Bonservisi Galatasaray'da bulunan, kiralık olarak Aston Villa forması giyen Nicolo Zaniolo, ülkesine dönebilir. Zaniolo'nun son talibi ise Napoli oldu.

Bonservisi Galatasaray'da olan İtalyan oyuncu Nicolo Zaniolo'nun durumu belirsizliğini koruyor. Kiralık olarak Aston Villa forması giyen ancak takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan İtalyan oyuncunun talipleri artıyor.

Geçtiğimiz günlerde İtalyan basınına verdiği demeçte ülkesine dönme hedefinden bahseden Zaniolo, Çizme'de birçok takıma yazılıyor.

NAPOLİ PEŞİNDE

İtalyan basınında çıkan haberde Napoli'nin gelecek sezonki sportif direktörü olması beklenen Giovanni Manna'nın ilk transfer hamlesini Zaniolo ile yapacağı belirtildi.

Manna'nın Nicolo Zaniolo'yu son derece beğendiği ve göreve gelir gelmez İtalyan futbolcu için Galatasaray'la görüşmelere başlayacağı vurgulandı.

BONSERVİSİ GALATASARAY'DA

Galatasaray 15 milyon Euro karşılığında transfer ettiği Nicolo Zaniolo'yu sezon başında 5 milyon Euro kiralama bedeli ve satın alma opsiyonuyla Aston Villa'ya kiralamıştı.

İngiltere'de bu sezon toplam 34 maça çıkıp 1189 dakika süre alan 24 yaşındaki futbolcu 3 gol katkısı verdi.