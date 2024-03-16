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Haberler > Spor > İtalyan hocadan Kenan Yıldız'a övgüler! 'Kalitesi çok yüksek'

İtalyan hocadan Kenan Yıldız'a övgüler! 'Kalitesi çok yüksek'

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Juventus Teknik Direktörü Massimilano Allegri, Kenan Yıldız hakkında konuştu. Allegri, Kenan'ın son zamanlarda fazla süre almamasına rağmen kalitesinin çok yüksek olduğunu söyledi.

İtalya Serie A'da yarın Genoa'yı ağırlayacak Juventus'ta Allegri maç öncesi açıklamalarda bulundu.

İtalyan hoca, Kenan Yıldız hakkında "son zamanlarda daha az süre aldı ama harika niteliklere sahip ve kalitesi çok yüksek. Sakin bir şekilde ve fazla sorumluluk almadan gelişmesine izin verilmesi gerekiyor." dedi.

KENAN YILDIZ'IN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Juventus formasıyla bu sezon Kenan Yıldız 27 maçta süre aldı. 18 yaşındaki oyuncu 5 gol kaydederken 1 asist yaptı.

İtalyan hocadan Kenan Yıldız'a övgüler! 'Kalitesi çok yüksek' - 1. Resim

MİLLİ TAKIMA ÇAĞRILDI

A Milli Takım'ın Avusturya ve Macaristan'la oynayacağı maçların aday kadrosunda Kenan Yıldız yer aldı.

Milli takımdaki ilk maçına geçtiğimiz yıl Hırvatistan'la deplasmanda oynanan maçta çıkan Kenan Yıldız, Almanya ve Galler maçlarında da süre aldı.

İtalyan hocadan Kenan Yıldız'a övgüler! 'Kalitesi çok yüksek' - 2. Resim

Almanya karşısında 1 gol kaydeden 18 yaşındaki oyuncu Galler maçında asist yaptı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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