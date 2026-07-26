İtalyan basını, Fenerbahçe'nin transferden sorumlu yöneticisi Cihan Kamer'in transfer için Milano'da olduğunu iddia etti.

Fenerbahçe Kulübü transfer iddialarını yalanlasa da İtalyanlar öyle demiyor! Milan’ın yıldızını renklerine bağlamak için gün sayan Kanarya, İtalya’ya çıkarma yaptı. Transferden sorumlu yönetici Cihan Kamer, kulüp ve oyuncunun menajeriyle yüz yüze görüşme için İtalya’da. Sarı lacivertliler, Milan’ın 50 milyon avro civarında bonservis talep ettiği Leao’yu satın alma opsiyonu ile kiralamayı düşünüyor.

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SEÇENEKLERE BAKACAĞIM

Leao sosyal medyadan, "Kulüpte bana her açıdan çok yardımcı oldular fakat hayatta başka şeyler için de hedeflerimiz var ve eğer bu olursa seçenekleri değerlendireceğim" sözlerini kullandı.

Rafael Leao

ROMA DA DEVREDE

Leao konusunda yeni iddialar çıkıyor. Milan’ın yeni sezon planlamasında yer almayan ve satış listesinde bulunan Portekizli oyuncu ile İtalya’dan Roma’nın da ilgilendiği ve şartlarını sorduğu belirtildi.

MILAN PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 50 milyon avro olarak gösterilen Rafael Leao'nun, Milan ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Portekizli futbolcu, geçtiğimiz sezon 31 maçta görev yaptı ve sahada kaldığı 1968 dakikada 10 gol, 3 asistlik skor katkısı verdi.

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