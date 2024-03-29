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İtalyanların Kenan Yıldız çılgınlığı! Juventus son kararını verdi ama ne karar!

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İtalyanların Kenan Yıldız çılgınlığı! Juventus son kararını verdi ama ne karar!

Spor Haberleri

Hem A Milli Takım'da hem de İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta gösterdiği performansla göz dolduran Kenan Yıldız'a transfer piyangosu. İşte haberin detayları...

İtalya'da Juventus forması giyen Kenan Yıldız, her geçen gün değerini biraz daha katlamaya devam ediyor. Bu sezon Juventus'ta 21 maça çıkan ve 5 gol 1 asistle oynayan Yıldız hakkında, İtalyan basınında flaş bir iddia ortaya atıldı.

İtalyanların Kenan Yıldız çılgınlığı! Juventus son kararını verdi ama ne karar! - 1. Resim

PİYANGO GİBİ SÖZLEŞME

Tuttosport'un haberine göre; Juve, Yıldız'ı geleceği için bir mihenk taşı olarak görüyor. Bu doğrultuda Juventus Yıldız'la hem sözleşme uzatacak hem de 10 numaralı formayı verecek. 

 

Düzenleyen:  - Spor
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